Abujhmad News: नक्सलियों के गढ़ में गृहमंत्री की पैदल एंट्री, सुरक्षा बलों का बढ़ाया मनोबल, देखें Video

अपने दौरे के दौरान गृहमंत्री ने दंतेवाड़ा जिले के पुनर्वास केंद्र का भी निरीक्षण किया। यहां उन्होंने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटे युवक-युवतियों से मुलाकात की और उनसे आत्मीय संवाद किया। उन्होंने बताया कि पुनर्वासित लोग अब इलेक्ट्रिक कार्य, सिलाई जैसे कौशल सीखकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह बदलाव सिर्फ उनके व्यक्तिगत जीवन में नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक सकारात्मक उदाहरण बन रहा है कि सही दिशा और अवसर मिलने पर कोई भी नई शुरुआत कर सकता है।