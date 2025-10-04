महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने ही उठा ली फावड़ा-तगाड़ी, दो दिन में बना दी पुलिया, जानें पूरी खबर…

उन्होंने कहा कि एक दिन पहले दोनों ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई, जहां निर्णय लिया गया कि प्रशासन से समाधान न मिलने पर खुद ही निर्माण करेंगे। क्षेत्र के सहदेव नाग ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ग्रामीणों ने जनपद कार्यालय, जिला कार्यालय और विधायक के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं, लेकिन सब अनदेखा कर दिया गया। मजबूरी में ग्रामीणों को खुद सडक़ बनानी पड़ रही है। दुख की बात है कि सरकार का काम ग्रामीण कर रहे हैं।