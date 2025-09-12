Jaipur: नहीं सुना होगा चोरी का ऐसा केस, चोर धारण कर लेते हैं महिलाओं का भेष, CCTV देखकर पुलिस भी हो गई कंफ्यूज फिर ऐसे पकड़ा

Rajasthan Crime: कभी फिल्मों में खलनायक भेष बदलकर पुलिस को चकमा देते दिखते हैं लेकिन इस बार हकीकत में ऐसा ही कारनामा जयपुर के दो चोरों ने किया। सूने मकान से 25 लाख रुपए के जेवर और नकदी उड़ाने के बाद यह बदमाश महिला का रूप धरकर घटनास्थल से निकले ताकि सीसीटीवी कैमरों में उनकी पहचान न हो सके। चालाकी की यह ट्रिक भी ज्यादा दिन काम नहीं आई और शिप्रापथ थाना पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।