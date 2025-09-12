Jaipur: नहीं सुना होगा चोरी का ऐसा केस, चोर धारण कर लेते हैं महिलाओं का भेष, CCTV देखकर पुलिस भी हो गई कंफ्यूज फिर ऐसे पकड़ा

Rajasthan Crime: कभी फिल्मों में खलनायक भेष बदलकर पुलिस को चकमा देते दिखते हैं लेकिन इस बार हकीकत में ऐसा ही कारनामा जयपुर के दो चोरों ने किया। सूने मकान से 25 लाख रुपए के जेवर और नकदी उड़ाने के बाद यह बदमाश महिला का रूप धरकर घटनास्थल से निकले ताकि सीसीटीवी कैमरों में उनकी पहचान न हो सके। चालाकी की यह ट्रिक भी ज्यादा दिन काम नहीं आई और शिप्रापथ थाना पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
डीसीपी (साउथ) राजर्षिराज ने बताया कि, हाज्यावाला मुहाना निवासी जीत राम उर्फ जीतू खटीक (23) और सुमेर नगर मुहाना निवासी राजा सिंह (22) को गिरफ्तार किया है। दोनों अस्थायी झुग्गियों में डेरा डालते और हर चार-पांच दिन में ठिकाना बदल लेते। सूने मकानों पर दिन में नजर रखते और रात को पैदल निकलकर वारदात को अंजाम देते।
थानाप्रभारी राजेन्द्र गोदारा ने बताया कि आरोपियों का सबसे बड़ा हथियार था उनका भेष। वारदात के बाद वे महिलाओं के कपड़े पहनकर निकलते ताकि कैमरों में शक भी न हो। चोरी का सामान आपस में बांटकर औने-पौने दामों में बेच देते और मिले पैसों से नशे और मौज-मस्ती में लिप्त रहते। पुलिस रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि, दोनों के खिलाफ जयपुर के कई थानों में चोरी, नकबजनी और स्नैचिंग के मामले पहले से दर्ज हैं।
इस वारदात का खुलासा सरस्वती नगर, मालवीय नगर निवासी दीपक राघव की रिपोर्ट से हुआ। उनकी सास राजेश कंवर अग्रवाल फार्म, मानसरोवर में रहती हैं। चार सितंबर को वह सोडाला अपनी बेटी से मिलने गई थीं। सात सितंबर को घर लौटीं तो देखा कि मुख्य दरवाजे और दोनों कमरों के ताले टूटे पड़े थे। अलमारी से 25 लाख रुपए के जेवर और ढाई लाख रुपए नकद गायब थे।