‘ये खंजर इतना तेज है कि लोहे को काट दे…’, राजस्थान में यहां खुलेआम धारदार हथियारों की हो रही अवैध बिक्री, देखें पत्रिका स्टिंग ऑपरेशन

ग्रामीणों और स्थानीय लोगों का कहना है कि इस अवैध कारोबार के चलते आपराधिक तत्व आसानी से हथियार हासिल कर रहे हैं। छोटी-सी कहासुनी और विवाद में भी लोग हथियार निकाल लेते हैं। इससे न केवल गांव बल्कि आसपास के इलाकों में भी हिंसा और अपराध की घटनाएं बढ़ने का खतरा है। लोगों का आरोप है कि वर्षों से यह धंधा चल रहा है और पुलिस-प्रशासन अनदेखी कर रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगी तो स्थिति और भयावह हो सकती है।