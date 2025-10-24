राजस्थान में यहां बनेगी चार लेन सड़क, 260 करोड़ रुपए का लोन मंजूर

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आरएसआरडीसी के टर्न ओवर एवं लाभ में वृद्धि की भी चर्चा हुई। आरएसआरडीसी की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश के रोड कॉर्पोरेशन के मॉडल की स्टडी करें, ताकि आरएसआरडीसी को वित्तीय रूप से मजबूत किया जा सके। उपमुख्यमंत्री ने आरएसआरडीसी के कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए और क्वालिटी कन्ट्रोल विंग मजबूत करने को कहा।