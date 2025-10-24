Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान में यहां बनेगी चार लेन सड़क, 260 करोड़ रुपए का लोन मंजूर

राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट कॉरर्पोरेशन की 129वीं बोर्ड की शुक्रवार को बैठक हुई। बोर्ड ने निम्बाहेड़ा-मंगलवाड़ सड़क को चार लेन करने के लिए नाबार्ड से लिए जा रहे 260 करोड़ रुपए के लोन को मंजूरी प्रदान की।

less than 1 minute read

जयपुर

image

kamlesh sharma

Oct 24, 2025

New road in rajasthan

प्रतीकात्मक तस्वीर

जयपुर। राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट कॉरर्पोरेशन की 129वीं बोर्ड की शुक्रवार को बैठक हुई। बोर्ड ने निम्बाहेड़ा-मंगलवाड़ सड़क को चार लेन करने के लिए नाबार्ड से लिए जा रहे 260 करोड़ रुपए के लोन को मंजूरी प्रदान की। इसके साथ कम ब्याज दरों के कारण हुडको से नाबार्ड को शिफ्ट किए जा रहे 175 करोड़ रुपए के लोन की शिफ्टिंग को भी मंजूरी दी गई।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आरएसआरडीसी के टर्न ओवर एवं लाभ में वृद्धि की भी चर्चा हुई। आरएसआरडीसी की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश के रोड कॉर्पोरेशन के मॉडल की स्टडी करें, ताकि आरएसआरडीसी को वित्तीय रूप से मजबूत किया जा सके। उपमुख्यमंत्री ने आरएसआरडीसी के कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए और क्वालिटी कन्ट्रोल विंग मजबूत करने को कहा।

इस दौरान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, आयोजना विभाग के प्रमुख सचिव भवानी सिंह देथा, वित्त सचिव नवीन जैन, पीडब्ल्यूडी सचिव डीआर मेघवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

Updated on:

24 Oct 2025 08:42 pm

Published on:

24 Oct 2025 08:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में यहां बनेगी चार लेन सड़क, 260 करोड़ रुपए का लोन मंजूर

