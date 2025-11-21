IFoS Transfer List: राजस्थान वन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 33 भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का तबादला

सरकार ने एपीसीसीएफ डॉ. वेंकटेश शर्मा को राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। वहीं उत्पादन एवं वन विकास निगम के एमडी उदय शंकर को स्थानांतरित कर एपीसीसीएफ एवं सीईओ, कैंप जयपुर बनाया गया है। एपीसीसीएफ वन्यजीव राजेश कुमार गुप्ता को एपीसीसीएफ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना जयपुर का दायित्व दिया गया है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने 22 RAS अधिकारियों के तबादले किए थे।