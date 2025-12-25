25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

जयपुर

Jaipur Tourism : क्रिसमस से शुरू होता जयपुर में पीक पर्यटन का सीजन, आमेर में कब सुधरेगी पार्किंग व्यवस्था?

Jaipur Tourism : जयपुर शहर में क्रिसमस (गुरुवार) से 31 दिसंबर (नववर्ष) तक पर्यटन का पीक सीजन शुरू हो रहा है। तीन माह बीतने के बावजूद आमेर में पार्किंग का काम पूरा नहीं हो सका है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 25, 2025

Jaipur tourist season begins Christmas but when will improve Amer parking situation

फाइल फोटो पत्रिका

Jaipur Tourism : जयपुर शहर में क्रिसमस (गुरुवार) से 31 दिसंबर (नववर्ष) तक पर्यटन का पीक सीजन शुरू हो रहा है। इस दौरान लाखों देसी-विदेशी सैलानी जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पहुंचेंगे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी आमेर में पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने से पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तीन माह बीतने के बावजूद आमेर में पार्किंग का काम पूरा नहीं हो सका है।

आमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि विभिन्न अनुमतियां देरी से मिलने के कारण 400 वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग समय पर तैयार नहीं हो पाई। बुधवार को जैसे ही आमेर में सैलानियों की संख्या बढ़ी, वैसे ही पार्किंग को लेकर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मजबूरी में लोगों ने सड़क किनारे ही वाहन खड़े कर दिए, जिससे यातायात प्रभावित हुआ।

यातायात व्यवस्था का प्लान अब तक नहीं

पर्यटन सीजन से पहले यातायात पुलिस और पर्यटन विभाग के अधिकारियों की कई बैठकें हुईं। 31 दिसंबर तक परकोटा और शहर में बेहतर यातायात व्यवस्था लागू करने की बातें की गईं, लेकिन अब तक कोई ठोस प्लान सामने नहीं आया है।

क्रिसमस से पहले ही स्मारकों पर बढ़ी भीड

पर्यटन के पीक सीजन में सैलानियों का जयपुर पहुंचना शुरू हो गया है। क्रिसमस गुरुवार को है, लेकिन उससे पहले ही बुधवार को सुबह से परकोटा क्षेत्र, आमेर किला, हवामहल, जंतर-मंतर और अल्बर्ट हॉल जैसे विश्व प्रसिद्ध स्मारकों पर सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी। शाम तक शहर के स्मारकों पर 38 हजार से अधिक सैलानी पहुंचे। क्रिसमस और इसके बाद 31 दिसंबर तक यह संख्या और बढ़ने की संभावना है।

बुधवार को स्मारकों पर पहुंचे सैलानी

1- आमेर किला 13,566।
2- हवामहल 9,537।
3- अल्बर्ट हॉल 5,754।
4- जंतर-मंतर 9,787।

Updated on:

25 Dec 2025 12:58 pm

Published on:

25 Dec 2025 12:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Tourism : क्रिसमस से शुरू होता जयपुर में पीक पर्यटन का सीजन, आमेर में कब सुधरेगी पार्किंग व्यवस्था?

