Jaipur Tourism : क्रिसमस से शुरू होता जयपुर में पीक पर्यटन का सीजन, आमेर में कब सुधरेगी पार्किंग व्यवस्था?

Jaipur Tourism : जयपुर शहर में क्रिसमस (गुरुवार) से 31 दिसंबर (नववर्ष) तक पर्यटन का पीक सीजन शुरू हो रहा है। इस दौरान लाखों देसी-विदेशी सैलानी जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पहुंचेंगे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी आमेर में पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने से पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तीन माह बीतने के बावजूद आमेर में पार्किंग का काम पूरा नहीं हो सका है।