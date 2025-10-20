Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: 2 एसीएस और 1 प्रमुख सचिव सहित 5 बड़े अधिकारी जाएंगे विदेश, 3 IAS बिहार चुनाव ड्यूटी पर

कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार स्वास्थ्य सचिव अम्बरीश कुमार, रोजगार गारंटी योजना आयुक्त पुष्पा सत्यानी व JDA सचिव निशांत जैन बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ड्यूटी पर जा रहे हैं।

2 min read

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 20, 2025

jaipur news

फाइल फोटो- पत्रिका

जयपुर। प्रमुख वित्त सचिव वैभव गालरिया सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन और भारतीय वन सेवा के दो अधिकारी राज्य सरकार की ओर से विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। इनके अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारियों को बिहार विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगाया गया है। कार्मिक विभाग ने इनके पदों का अतिरिक्त चार्ज दिया है।

कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार वन एवं पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक पवन कुमार उपाध्याय व अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक टी जे कविता पर्यावरण संरक्षण कार्यों के बारे में जानने के लिए 25 अक्टूबर से 2 नवम्बर तक केन्या जा रहे हैं। वहीं कौशल, रोजगार व उद्यमिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा 20 से 22 अक्टूबर तक फिलीपींस में रहेंगे। इनके अलावा मेट्रो रेल विस्तार से सम्बन्धित जानकारी लेने के लिए प्रमुख वित्त सचिव वैभव गालरिया 26 अक्टूबर से 2 नवम्बर तक विदेश दौरे पर रहेंगे।

इनको सौंपा अतिरिक्त चार्ज

कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार एसीएस आनंद कुमार का कामकाज एसीएस कुलदीप रांका, एसीएस संदीप वर्मा का कामकाज पशुपालन सचिव डॉ. समित शर्मा व प्रमुख सचिव वैभव गालरिया का कामकाज प्रमुख नगरीय विकास-आवासन सचिव देवाशीष पृष्टी देखेंगे। आइएफएस पवन कुमार उपाध्याय का कामकाज शिखा मेहरा व टी जे कविता का कामकाज एस आर वेंकटेश्वर मूर्ति को सौंपा गया है।

ये जा रहे हैं चुनाव ड्यूटी पर

स्वास्थ्य सचिव अम्बरीश कुमार, रोजगार गारंटी योजना आयुक्त पुष्पा सत्यानी व जयपुर विकास प्राधिकरण सचिव निशांत जैन बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ड्यूटी पर जा रहे हैं। इन अधिकारियों के बिहार यात्रा पर रहने के दौरान कार्य व्यवस्था के लिए स्वास्थ्य सचिव का कार्यभार प्रमुख स्वास्थ्य सचिव गायत्री राठौड़ को, राेजगार गारंटी योजना आयुक्त का कार्य अतिरिक्त आयुक्त जुगल किशोर मीना को एवं जेडीए सचिव का कार्य जयपुर ग्रेटर नगर निगम आयुक्त गौरव सैनी को सौंपा जाएगा।

Rajasthan: 2 एसीएस और 1 प्रमुख सचिव सहित 5 बड़े अधिकारी जाएंगे विदेश, 3 IAS बिहार चुनाव ड्यूटी पर

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

