Rajasthan: 2 एसीएस और 1 प्रमुख सचिव सहित 5 बड़े अधिकारी जाएंगे विदेश, 3 IAS बिहार चुनाव ड्यूटी पर

कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार वन एवं पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक पवन कुमार उपाध्याय व अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक टी जे कविता पर्यावरण संरक्षण कार्यों के बारे में जानने के लिए 25 अक्टूबर से 2 नवम्बर तक केन्या जा रहे हैं। वहीं कौशल, रोजगार व उद्यमिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा 20 से 22 अक्टूबर तक फिलीपींस में रहेंगे। इनके अलावा मेट्रो रेल विस्तार से सम्बन्धित जानकारी लेने के लिए प्रमुख वित्त सचिव वैभव गालरिया 26 अक्टूबर से 2 नवम्बर तक विदेश दौरे पर रहेंगे।