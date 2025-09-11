Rajasthan: 5 हजार खिलाड़ियों में होगी जीत की जंग, सबसे अधिक 560 खिलाड़ी एथलेटिक्स में लेंगे हिस्सा

जयपुर। राजधानी के सवाई मानसिंह स्टेडियम में नवंबर में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (केआइयूजी) की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसको लेकर बुधवार को गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी (जीटीसीसी) और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (साइ) के अधिकारियों की टीम ने एसएमएस स्टेडियम स्थित बैडमिंटन एरिना, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट और एथलेटिक ट्रैक का जायजा लिया।
सर्वाधिक खिलाड़ी एथलेटिक्स में 560 हैं जबकि सबसे कम मलखंभ व योगा में 96-96 हैं। इन गेम्स में पूरे भारत से 5 हजार के करीब खिलाड़ी भाग लेंगे जबकि ऑफिशिल्स व वॉलंटियर्स सहित कुल 6000 से अधिक लोग राजस्थान आएंगे। कुल 20 खेलों का आयोजन होगा। इनमें से 10 खेल गुलाबीनगर में होंगे बाकी खेलों का आयोजन कोटा, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर में होगा। केंद्रीय टीम के साथ क्रीड़ा परिषद सचिव राजेंद्र सिसोदिया व खेल अधिकारी रणविजय सिंह चांपावत भी थे।
सचिव सिसोदिया ने बताया कि जीटीसीसी की चैयरपर्सन ममताश्री ओझा के नेतृत्व में चार सदस्यीय दल ने बैडमिंटन, बास्केटबाल, वॉलीबाल और एथलेटिक्स ट्रैक को देखा। इस दल में ओझा के अलावा श्रीनिवास मालेकर, गोपाल कंडपाल और सुबोध ज्योती कर्माकर शामिल थे। कमेटी ने एसएमएस स्टेडियम के अलावा पूर्णिमा कॉलेज और राजस्थान यूनिवर्सिटी के मैदानों को देखा।
10 सदस्यीय कमेटी के दो सदस्य भानु प्रताप सिंह राठौड और मोहित वासवानी उदयपुर व अजमेर, रेवती रमन दुबे व वैभव शर्मा बीकानेर व जोधपुर और आदित्य ब्राहमी और हर्षा बुधवार को ही कोटा व भरतपुर संभागों में खेल मैदानों का जायजा लेने गए।
बैडमिंटन एरिना के निरीक्षण के दौरान केंद्रीय टीम ने कहा कि यहां एग्जास्ट बहुत कम है। ऐसे में यहां गर्मी रहेगी। इसके अलावा मैच के दौरान एस्पेक्टेटर कहां बैठेंगे। इस पर क्रीड़ा परिषद सचिव ने कहा कि हम इन समस्याओं का समाधान करवा रहे हैं। जल्द ही सबका समाधान हो जाएगा। ज्ञात हो कि बैडमिंटन एरिना में कुल 11 नेट्स हैं जबकि एग्जास्ट मात्र 8 हैं। मैच के दौरान वहां खिलाड़ियों को गर्मी का सामना करना पड़ता है।