Rajasthan: 5 हजार खिलाड़ियों में होगी जीत की जंग, सबसे अधिक 560 खिलाड़ी एथलेटिक्स में लेंगे हिस्सा

सर्वाधिक खिलाड़ी एथलेटिक्स में 560 हैं जबकि सबसे कम मलखंभ व योगा में 96-96 हैं। इन गेम्स में पूरे भारत से 5 हजार के करीब खिलाड़ी भाग लेंगे जबकि ऑफिशिल्स व वॉलंटियर्स सहित कुल 6000 से अधिक लोग राजस्थान आएंगे। कुल 20 खेलों का आयोजन होगा। इनमें से 10 खेल गुलाबीनगर में होंगे बाकी खेलों का आयोजन कोटा, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर में होगा। केंद्रीय टीम के साथ क्रीड़ा परिषद सचिव राजेंद्र सिसोदिया व खेल अधिकारी रणविजय सिंह चांपावत भी थे।