पान के पत्ते में छिपी अल्जाइमर की दवा! लखनऊ यूनिवर्सिटी की बड़ी खोज

Alzheimer's treatment: जयपुर/लखनऊ. जिस पान को हम शादी-ब्याह और मुंह मीठा करने के लिए चबाते हैं, उसी के पत्ते ने अब दुनिया को चौंकाने वाली उम्मीद दी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पान के पत्ते में पाया जाने वाला एक खास तत्व हाइड्रॉक्सीचाविकोल को अल्जाइमर की संभावित दवा के रूप में चिह्नित किया है। यह खोज भारत की परम्परागत ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का अद्भुत संगम है। भारत फिर एक बार दुनिया को बता रहा है हमारी जड़ें ही हमारी ताकत हैं। पान का पत्ता अब सिर्फ मुंह का स्वाद नहीं, दिमाग का इलाज बनेगा।