राजस्थान में फिर एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, भारी बारिश का अलर्ट जारी, किसानों को सतर्क रहने की सलाह

जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक चार से लेकर छह अक्टूबर तक जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा व जयपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है।

जयपुर

kamlesh sharma

Oct 03, 2025

जयपुर। जयपुर सहित प्रदेश के मौसम में आगामी दिनों में मेघगर्जन के साथ बारिश के आसार रहेंगे। इससे पहले शुक्रवार को जयपुर में बादलों की आवाजाही रहने के साथ उमस ज्यादा रही। अन्य जिलों में भी बूंदाबांदी से मौसम खुशनुमा नजर आया। अलवर में 2, जयपुर में 0.5, सीकर में 12, जोधपुर में 11, नागौर में 11.5 एमएम बारिश दर्ज की गई।

जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक चार से लेकर छह अक्टूबर तक जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा व जयपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पांच अक्टूबर को जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में दोपहर बाद तेज मेघगर्जन, तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।

छह अक्टूबर को तंत्र का सर्वाधिक प्रभाव राज्य के अनेक भागों में दर्ज होने व जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग में देखने को मिलेगा। इस दौरान कुछ भागों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली, तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटे के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की भी प्रबल संभावना है। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां सात अक्टूबर को भी जारी रहने की संभावना है।

विशेष कृषि मौसम सलाह

मौसम केंद्र ने अन्नदाताओं के लिए भी अलर्ट जारी किया है। जिसमें खुले आसमान में पककर तैयार खरीफ की फसलों को भीगने से बचाने के समुचित उपाय करने के लिए सलाह दी है। कृषि उपज मंडियों में भी खुले आसमान में रखे जींसों व अनाज को भीगने से बचाव के समुचित उपाय करें। रबी की फसलों की बिजाई का कार्य आगामी दिनों में बारिश को ध्यान में रखकर ही करें।

03 Oct 2025 08:08 pm

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

‘BJP सरकार की मिलीभगत ने बच्चों की जान ली’, डोटासरा ने लगाए गंभीर आरोप; मां को दोषी बताने पर सुनाई खरी-खोटी

Govind Singh Dotasara
जयपुर

राजस्थान विश्वविद्यालय में RSS-NSUI का बवाल, गिरफ्तारी के बाद भड़के कांग्रेसी नेता; क्या है विवाद की पूरी कहानी?

Vinod Jakhar
Patrika Special News

IMD Alert: अगले 72 घंटे में ‘झोंकदार तेज हवाओं’ के साथ होगी ‘भारी बारिश’, 04, 05, 06, 07 अक्टूबर के लिए आ गया राजस्थान में येलो अलर्ट

Rajasthan Rain alert
जयपुर

लोकतंत्र के कमजोर पक्ष को उजागर करता ‘शटडाउन’

समाचार
