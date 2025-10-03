राजस्थान में फिर एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, भारी बारिश का अलर्ट जारी, किसानों को सतर्क रहने की सलाह

छह अक्टूबर को तंत्र का सर्वाधिक प्रभाव राज्य के अनेक भागों में दर्ज होने व जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग में देखने को मिलेगा। इस दौरान कुछ भागों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली, तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटे के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की भी प्रबल संभावना है। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां सात अक्टूबर को भी जारी रहने की संभावना है।