राजस्थान में 23 दिसंबर से ठंड की मार, बर्फीली हवा छुड़ाएगी धूजणी, रात मे गिरा पारा

फतेहपुर में खेत में जमे बर्फ के मोती, पत्रिका फोटो
Cold weather in east jasthan: राजस्थान में दिसंबर माह के आगामी दिनों में हाड़कंपाने वाली की सर्दी का दौर शुरू होने की आशंका है। मौसम विज्ञानियों की मानें तो अगले 24 घंटे में एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों में एक्टिव होने के आसार हैं। जिसके असर से प्रदेश में कोहरे और सर्दी का असर बढ़ने के आसार हैं। वहीं 23 दिसंबर से एक कम वायुदाब का क्षेत्र भी बनने की संभावना है जिसके प्रभाव से दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कड़ाके की सर्दी धूजणी छुड़ाएगी।
मौसम विशेषज्ञों के आकलन के अनुसार आगामी 22- 23 दिसंबर को राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों में एक कम वायुदाब क्षेत्र बनने की प्रबल संभावना है। जिसके असर से बादलों की आवाजाही कई शहरों में रहने की आशंका है। इसके अलावा उत्तर दिशा से तेज रफ्तार से बर्फीली हवा चलने के भी आसार हैं। जिसके प्रभाव से दिन में मौसम शुष्क रहने और रात के तापमान में एक दो डिग्री तक और गिरावट होने का पूर्वानुमान है।
राजस्थान में बीते 24 घंटे में फिर से पारे में गिरावट शुरू होने पर रात में गलनभरी सर्दी का असर बढ़ने लगा है। शेखावाटी अंचल में बीती रात कड़ाके की सर्दी का असर रहा। सीकर जिले में बीती रात पारा 5.5 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि फतेहपुर कस्बे में रात का तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि फतेहपुर स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र पर आज 2.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। जो मैदानी इलाकों में सबसे कम रहा है।
बीत रात राजधानी जयपुर समेत कई शहरों में रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक हुई गिरावट ने अचानक लोगों को तेज सर्दी का अहसास करा दिया। हालांकि अब भी अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य या उससे ज्यादा रहने के कारण दिन में धूप की तीखी चुभन महसूस हो रही है लेकिन सुबह और शाम में सर्दी के तीखे तेवर का अहसास भी अब होने लगा है।
बीती रात मौसम में आए बदलाव से 22 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज हुआ। अजमेर 8.8, भीलवाड़ा 7.9, अलवर 6.0, जयपुर 10.7, पिलानी 8.1, सीकर 5.5, कोटा 10.0, चित्तौड़गढ़ 7.5, डबोक 8.0, अंता बारां 7.1, डूंगरपुर 4.9, सिरोही 5.5, करौली 6.0, दौसा 7.7, प्रतापगढ़ 14.9, झुंझुनूं 7.4 और माउंटआबू में 5.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ।
पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर 13.8, जैसलमेर 9.6, जोधपुर 12.1, फलोदी 11.4, बीकानेर 7.7, चूरू 6.5, श्रीगंगानगर 8.1, नागौर 3.7, जालोर 10.6 और पाली में 7.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है।
