राजस्थान में 23 दिसंबर से ठंड की मार, बर्फीली हवा छुड़ाएगी धूजणी, रात मे गिरा पारा

बीती रात मौसम में आए बदलाव से 22 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज हुआ। अजमेर 8.8, भीलवाड़ा 7.9, अलवर 6.0, जयपुर 10.7, पिलानी 8.1, सीकर 5.5, कोटा 10.0, चित्तौड़गढ़ 7.5, डबोक 8.0, अंता बारां 7.1, डूंगरपुर 4.9, सिरोही 5.5, करौली 6.0, दौसा 7.7, प्रतापगढ़ 14.9, झुंझुनूं 7.4 और माउंटआबू में 5.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ।

पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर 13.8, जैसलमेर 9.6, जोधपुर 12.1, फलोदी 11.4, बीकानेर 7.7, चूरू 6.5, श्रीगंगानगर 8.1, नागौर 3.7, जालोर 10.6 और पाली में 7.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है।