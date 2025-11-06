विधायक पटेल का निजी सहायक गिरफ्तार, MLA क्वार्टर से लेकर भागा था रिश्वत के 20 लाख

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बागीदौरा विधायक जय कृष्ण पटेल के निजी सहायक रोहिताश मीणा और उसके साथी राजेश कुमार मीणा को गुरुवार शाम को गिरफ्तार किया। एसीबी डीजी गोविंद गुप्ता के निर्देश पर एएसपी संदीप सारस्वत की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी थी। टीम के सदस्य हिमांशु शर्मा को पुख्ता सूचना मिली कि भरतपुर के जगजीवनपुर का निवासी रोहिताश मीणा झालाना आया है। इस पर उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया।