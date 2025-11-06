विधायक पटेल का निजी सहायक गिरफ्तार, MLA क्वार्टर से लेकर भागा था रिश्वत के 20 लाख

फोटो पत्रिका नेटवर्क
जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बागीदौरा विधायक जय कृष्ण पटेल के निजी सहायक रोहिताश मीणा और उसके साथी राजेश कुमार मीणा को गुरुवार शाम को गिरफ्तार किया। एसीबी डीजी गोविंद गुप्ता के निर्देश पर एएसपी संदीप सारस्वत की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी थी। टीम के सदस्य हिमांशु शर्मा को पुख्ता सूचना मिली कि भरतपुर के जगजीवनपुर का निवासी रोहिताश मीणा झालाना आया है। इस पर उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया।
रोहिताश की निशानदेही पर टोडाभीम के नांगलशेरपुर निवासी राजेश कुमार मीणा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि एसीबी से बचने के लिए उन्होंने दिल्ली और गुजरात में फरारी काटी। एसीबी ने हाल ही में आरोपी रोहिताश के नहीं मिलने पर उसकी संपत्ति कुर्क करने के लिए प्रक्रिया शुरू की थी। बताया जाता है कि संपत्ति कुर्क होने की सूचना पर आरोपी खुद एसीबी के चंगुल में आ गया।
गौरतलब है कि खनन कारोबारी के खिलाफ विधानसभा में लगाए गए सवाल को वापस लेने के बदले में विधायक जय कृष्ण पटेल ने 20 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। विधायक ने रिश्वत की राशि लेते ही अपने निजी सहायक रोहिताश को दे दी और वह राशि लेकर राजेश को देने निकल गया। लेकिन एसीबी के पीछा करने पर रोहिताश रिश्वत की राशि जगतपुरा में अपने मामा को देकर भाग गया था।
भागते समय वह रिश्वत की राशि में से 83 हजार रुपए निकाल ले गया था। इस दौरान उसकी राजेश से भी दो-तीन बार बातचीत हुई थी। मामले में विधायक, विधायक के चचेरे भाई, रोहिताश के मामा और एक अन्य परिचित को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग