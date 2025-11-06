Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

विधायक पटेल का निजी सहायक गिरफ्तार, MLA क्वार्टर से लेकर भागा था रिश्वत के 20 लाख

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बागीदौरा विधायक जय कृष्ण पटेल के निजी सहायक रोहिताश मीणा और उसके साथी राजेश कुमार मीणा को गुरुवार शाम को गिरफ्तार किया।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Nov 06, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बागीदौरा विधायक जय कृष्ण पटेल के निजी सहायक रोहिताश मीणा और उसके साथी राजेश कुमार मीणा को गुरुवार शाम को गिरफ्तार किया। एसीबी डीजी गोविंद गुप्ता के निर्देश पर एएसपी संदीप सारस्वत की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी थी। टीम के सदस्य हिमांशु शर्मा को पुख्ता सूचना मिली कि भरतपुर के जगजीवनपुर का निवासी रोहिताश मीणा झालाना आया है। इस पर उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया।

रोहिताश की निशानदेही पर टोडाभीम के नांगलशेरपुर निवासी राजेश कुमार मीणा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि एसीबी से बचने के लिए उन्होंने दिल्ली और गुजरात में फरारी काटी। एसीबी ने हाल ही में आरोपी रोहिताश के नहीं मिलने पर उसकी संपत्ति कुर्क करने के लिए प्रक्रिया शुरू की थी। बताया जाता है कि संपत्ति कुर्क होने की सूचना पर आरोपी खुद एसीबी के चंगुल में आ गया।

गौरतलब है कि खनन कारोबारी के खिलाफ विधानसभा में लगाए गए सवाल को वापस लेने के बदले में विधायक जय कृष्ण पटेल ने 20 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। विधायक ने रिश्वत की राशि लेते ही अपने निजी सहायक रोहिताश को दे दी और वह राशि लेकर राजेश को देने निकल गया। लेकिन एसीबी के पीछा करने पर रोहिताश रिश्वत की राशि जगतपुरा में अपने मामा को देकर भाग गया था।

भागते समय वह रिश्वत की राशि में से 83 हजार रुपए निकाल ले गया था। इस दौरान उसकी राजेश से भी दो-तीन बार बातचीत हुई थी। मामले में विधायक, विधायक के चचेरे भाई, रोहिताश के मामा और एक अन्य परिचित को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

ये भी पढ़ें

‘बीजेपी ने मुझे फंसाया’, रिश्वत मामले में गिरफ्तार विधायक जय कृष्ण पटेल का बड़ा बयान, जानें और क्या कहा?
जयपुर
Rajasthan Bagidora MLA Jai Krishna Patel Arrested in Bribery Case said BJP Trapped Me

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Nov 2025 09:21 pm

Published on:

06 Nov 2025 09:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / विधायक पटेल का निजी सहायक गिरफ्तार, MLA क्वार्टर से लेकर भागा था रिश्वत के 20 लाख

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan politics: राजस्थान में इस पार्टी को लगा तगड़ा झटका, एक साथ 45 नेता कांग्रेस में शामिल

जयपुर

मतदाता प्रचण्ड प्रहार करे लोकतंत्र की विकृतियों पर

ओपिनियन

Jaipur News: हाईवे किनारे से खरीदकर जमकर पी शराब, फिर नशे में दौड़ाया ‘मौत’ का डंपर, बाल-बाल बचे लोग

Drunk driver
जयपुर

आपकी बातः शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

ओपिनियन

पेचवर्क के वादे… गड्ढों में दफन, सड़कें बह गईं, सिस्टम बना रहा बहाना

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.