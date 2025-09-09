Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर-दिल्ली हाईवे पर भीषण हादसा, काम पर निकले 2 मजदूरों की मौत, एक की हालत गंभीर

Accident: जयपुर-दिल्ली हाईवे पर तेज रफ्तार कंटेनर ने तीन मजदूरों को टक्कर मार दी, जिसमें दो की मौत हो गई। वहीं एक मजदूर गंभीर रूप से घायल है।

जयपुर

Kamal Mishra

Sep 09, 2025

accident jaipur-delhi road
मृतक गजानंद और कानाराम (फोटो-पत्रिका)

जयपुर/दौलतपुरा। जयपुर-दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर सोमवार सुबह 6 बजे अप्पूघर के पास एक तेज रफ्तार कंटेनर ने काम पर जा रहे तीन मजदूरों की मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बीड़ की ढाणी, बगवाड़ा निवासी कानाराम गुर्जर (43) और जोगियों की ढाणी निवासी गजानंद योगी (45) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल विक्रम योगी का एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है।

मृतकों के छोटे भाई राजेश गुर्जर ने दुर्घटना के संबंध में मामला दर्ज करवाया। जानकारी के अनुसार तीनों मजदूर रोजाना की तरह वीकेआइ में दिहाड़ी मजदूरी करने जा रहे थे। टक्कर इतनी तेज थी कि मोटरसाइकिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और तीनों सड़क पर गिर गए।

10 किलोमीटर पीछा करके नोट किया नंबर

हादसे के दौरान पीछे-पीछे आ रहे रामावतार योगी और नानूराम योगी ने करीब 10 किलोमीटर तक कंटेनर का पीछा किया और नंबर नोट किया। हादसे का पता चलने पर बगवाड़ा गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

बकरियां नहीं बेचता तो बच जाती जान

मृतक कानाराम के भाई राजेश गुर्जर ने बताया कि कानाराम पिछले 6 महीनों से बकरियां चरा रहा था, लेकिन 15 दिन पहले ही बकरियां बेची थी। उसके बाद दिहाड़ी मजदूरी पर जाने लगा था। यदि बकरियां नहीं बेचता तो उसकी जान बच सकती थी।

मवेशी से टकराया बाइक सवार, हुई मौत

इसके अलावा जालसू के राधाकिशनपुरा गांव में दो दिन पहले सड़क पर अचानक मवेशी के आ जाने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, राधाकिशनपुरा स्थित दरा वाली ढाणी (यादव खेड़ा) निवासी अशोक पतालिया बाइक से कहीं जा रहा था। सडक़ पर मवेशी से उसकी बाइक टकरा गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अशोक को चौमूं स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान रविवार रात को उसकी मौत हो गई।

accident death

Published on:

09 Sept 2025 10:14 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर-दिल्ली हाईवे पर भीषण हादसा, काम पर निकले 2 मजदूरों की मौत, एक की हालत गंभीर

