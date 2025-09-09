जयपुर-दिल्ली हाईवे पर भीषण हादसा, काम पर निकले 2 मजदूरों की मौत, एक की हालत गंभीर

इसके अलावा जालसू के राधाकिशनपुरा गांव में दो दिन पहले सड़क पर अचानक मवेशी के आ जाने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, राधाकिशनपुरा स्थित दरा वाली ढाणी (यादव खेड़ा) निवासी अशोक पतालिया बाइक से कहीं जा रहा था। सडक़ पर मवेशी से उसकी बाइक टकरा गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अशोक को चौमूं स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान रविवार रात को उसकी मौत हो गई।