भिखारी का चेहरा, चोर का खेल: जयपुर में इमराना ने 15 मोबाइल चोरी कर दहलाया शहर, दिनभर घूम-घूमकर करती थी रेकी



पुलिस ने बताया कि इमराना अब तक क्षेत्र से करीब 15 मोबाइल चोरी करने की बात स्वीकार कर चुकी है। आरोपी ने बताया कि चोरी के बाद वह मोबाइल सस्ते दामों में बेचकर खर्च चलाती थी। पुलिस अब उससे चोरी के अन्य मामलों में भी पूछताछ कर रही है और बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं।