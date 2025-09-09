भिखारी का चेहरा, चोर का खेल: जयपुर में इमराना ने 15 मोबाइल चोरी कर दहलाया शहर, दिनभर घूम-घूमकर करती थी रेकी

जयपुर: भट्टा बस्ती थाना पुलिस ने भीख मांगने की आड़ में मोबाइल चोरी करने वाली महिला को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई आरोपी महिला की पहचान इमराना (30) निवासी अलीगढ़, उत्तर प्रदेश हाल चांदपोल स्थित चूड़ी वालों की गली के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं।
डीसीपी (नॉर्थ) करण शर्मा ने बताया कि नया जालूपुरा निवासी नियाज आलम ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके घर से तीन मोबाइल चोरी हो गए। जांच के दौरान पुलिस ने इमराना को दबोच लिया।
पूछताछ में उसने चोरी की वारदात कबूल करते हुए बताया कि वह हर पंद्रह दिन में इलाके में भीख मांगने के बहाने आती थी। इसी दौरान वह घरों के गेट खुले देखकर मौका पाकर अंदर चली जाती और कमरे में रखे मोबाइल फोन उठा लेती थी।
पुलिस ने बताया कि इमराना अब तक क्षेत्र से करीब 15 मोबाइल चोरी करने की बात स्वीकार कर चुकी है। आरोपी ने बताया कि चोरी के बाद वह मोबाइल सस्ते दामों में बेचकर खर्च चलाती थी। पुलिस अब उससे चोरी के अन्य मामलों में भी पूछताछ कर रही है और बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं।
भट्टा बस्ती थाना पुलिस का कहना है कि महिला अपराधी घरों की रेकी भीख मांगने के दौरान करती थी, जिससे लोगों को शक न हो। पुलिस ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि किसी अनजान व्यक्ति पर नजर रखें और घर के गेट व दरवाजे सुरक्षित रखें, ताकि चोरी की वारदातों को रोका जा सके।