बहरोड़ थाना पुलिस की कार्रवाई: चोरी हुआ डंपर पंजाब से बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

थानाधिकारी विक्रांत शर्मा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज, मुखबिरों और लगातार सर्च ऑपरेशन के जरिए हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में दबिश दी।

मुखबिर की सूचना पर खन्नौरी मंडी (जिला संगरूर, पंजाब) से चोरी का ट्रक अलग-अलग पार्ट्स में काटते हुए दो आरोपी नसीब पुत्र छज्जूराम (30) निवासी वार्ड नं. 02, खन्नौरी, संगरूर, पंजाब व रामेश्वर दास उर्फ मिश्रा पुत्र मुख्तयार सिंह (47) निवासी वार्ड नं. 01, खन्नौरी, संगरूर, पंजाब को पकड़ कर गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से अन्य वारदातों के बारे में भी पूछताछ जारी है। प्रथम दृष्टया पुलिस को यह संगठित ट्रक चोरी गिरोह से जुड़ा मामला लग रहा है।