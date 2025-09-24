RGHS: चिकित्सा विभाग ने 50 अस्पतालों को थमाया नोटिस, दे दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी

राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्यारेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजीलाल अटल ने बताया कि कई अस्पताल यूरोलॉजी का उपचार अभी भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आरजीएचएस योजना में यूरोलॉजी पैकेज की दरें सीजीएचएस दरों के अनुरूप ही हैं, इसलिए पैकेज की दरों के आधार पर उपचार से मना किया जाना न्याय संगत नहीं है।