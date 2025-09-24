RGHS: चिकित्सा विभाग ने 50 अस्पतालों को थमाया नोटिस, दे दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी

Notice Over Low Bookings For Urology: राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) के तहत यूरोलॉजी इलाज में कम पैकेज बुक करने वाले 50 निजी अस्पतालों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस थमाए हैं।
राजस्थान पत्रिका में मंगलवार के अंक में ‘37 दिन से यूरोलॉजी इलाज बंद बुजुर्ग परेशान, अफसर मौन’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित होने के बाद विभाग ने यह कार्रवाई की है। संतोषजनक कारण नहीं होने की स्थिति में इन अस्पतालों को योजना से बाहर करने की कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि रॉयल यूरोलॉजी सोसाइटी और जयपुर यूरोलॉजी सोसाइटी के आह्वान पर निजी अस्पतालों में आरजीएचएस योजना के अंतर्गत यूरोलॉजी ओपीडी, आईपीडी और सर्जरी 16 अगस्त से ठप है।
विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि अस्पतालों को भुगतान, पैकेज की दरों सहित अन्य विषयों पर समय-समय पर निर्णय लेकर आवश्यक कार्रवाई की गई है, लेकिन बिना वाजिब कारण अगर कोई अस्पताल उपचार उपलब्ध करवाने में आनाकानी करता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्यारेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजीलाल अटल ने बताया कि कई अस्पताल यूरोलॉजी का उपचार अभी भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आरजीएचएस योजना में यूरोलॉजी पैकेज की दरें सीजीएचएस दरों के अनुरूप ही हैं, इसलिए पैकेज की दरों के आधार पर उपचार से मना किया जाना न्याय संगत नहीं है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि कोई भी हितधारक योजना से संबंधित किसी भी विषय या समस्या पर कार्यालय आकर वार्ता कर सकता है, लेकिन योजना के प्रावधानों के अनुसार लाभार्थी को उपचार से मना करना उचित नहीं हैं। ऐसे अस्पताल जो उपचार से आनाकानी करते हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त एक्शन लिया जाएगा।
पर्क्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी
राजस्थान आयुष्मान : 30000
आरजीएचएस : 20700
मध्यप्रदेश आयुष्मान : 50000
मध्यप्रदेश सरकार : 50000
उत्तरप्रदेश आयुष्मान : 56300
उत्तरप्रदेश सरकार : 56300
हरियाणा आयुष्मान : 53000
हरियाणा सरकार : 65000
राजस्थान आयुष्मान : 30400
आरजीएचएस : 21850
मध्यप्रदेश आयुष्मान : 49300
मध्यप्रदेश सरकार : 49300
उत्तरप्रदेश आयुष्मान : 52100
उत्तरप्रदेश सरकार : 52100
हरियाणा आयुष्मान : 50000
हरियाणा सरकार : 90000
(इसी तरह यूरोलॉजी से संबंधित 5 अन्य उपचार पैकेज दरों का अंतर भी जारी किया गया है)