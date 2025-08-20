राजस्थान के 4 जिलों में सस्ते मकान खरीदने का सुनहरा मौका, जानें मकान-फ्लैट की कीमत और किस आय वर्ग को मिलेगा फायदा



यहां दो फेज में मकान बनाए जाएंगे। फेज-1 में स्वतंत्र मकानों की पेशकश होगी। इसमें MIG-A के तहत 32.35 लाख रुपए कीमत वाले 9 मकान, LIG श्रेणी में 22.15 लाख रुपए के 12 मकान, EWS श्रेणी में 11.05 लाख रुपए के 23 मकान और "घरौंदा" श्रेणी में 7.80 लाख रुपए के 12 मकान बनाए जाएंगे। वहीं, फेज-2 में EWS श्रेणी के तहत 16 मकान (11.05 लाख रुपए), HIG श्रेणी के तहत 13 मकान (51.10 लाख रुपए) और MIG-B श्रेणी के तहत 6 मकान (42 लाख रुपए) बनाए जाएंगे।