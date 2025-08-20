Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

राजस्थान के 4 जिलों में सस्ते मकान खरीदने का सुनहरा मौका, जानें मकान-फ्लैट की कीमत और किस आय वर्ग को मिलेगा फायदा

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड उदयपुर, बूंदी, बारां और धौलपुर में नई आवासीय योजनाएं लांच कर रही है। कुल 467 मकान 7.60 लाख से 51.10 लाख रुपए तक की कीमत पर उपलब्ध होंगे। जल्द आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी वर्ग को लाभ मिलेगा।

जयपुर

Aug 20, 2025

Rajasthan Housing Board Launches Schemes
Rajasthan Housing Board Launches Schemes (Photo- AI)

जयपुर: राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने आमजन के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड की ओर से प्रदेश के चार शहरों उदयपुर, बारां, बूंदी और धौलपुर में नई आवासीय योजनाएं लांच की जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत कुल 467 मकान बनाए जाएंगे। जल्द ही इन मकानों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी।

हाउसिंग बोर्ड की कमिश्नर डॉ. रश्मि शर्मा ने बताया, उदयपुर में पनेरियों की मादड़ी, बारां में अटरू, बूंदी में नैनवां और धौलपुर के बाड़ी रोड पर ये योजनाएं लांच होंगी। इसके अलावा, सितंबर या दीपावली से पहले बाड़मेर में भी एक नई आवासीय योजना शुरू करने की तैयारी है।

बहुमंजिला फ्लैट बनाए जाएंगे

इन योजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), मध्यम आय वर्ग (MIG) और उच्च आय वर्ग (HIG) के लिए स्वतंत्र मकान और बहुमंजिला फ्लैट बनाए जाएंगे। मकानों की कीमत 7.60 लाख से 51.10 लाख रुपए तक रखी गई है।

बूंदी (नैनवां) की योजना


यहां दो फेज में मकान बनाए जाएंगे। फेज-1 में स्वतंत्र मकानों की पेशकश होगी। इसमें MIG-A के तहत 32.35 लाख रुपए कीमत वाले 9 मकान, LIG श्रेणी में 22.15 लाख रुपए के 12 मकान, EWS श्रेणी में 11.05 लाख रुपए के 23 मकान और "घरौंदा" श्रेणी में 7.80 लाख रुपए के 12 मकान बनाए जाएंगे। वहीं, फेज-2 में EWS श्रेणी के तहत 16 मकान (11.05 लाख रुपए), HIG श्रेणी के तहत 13 मकान (51.10 लाख रुपए) और MIG-B श्रेणी के तहत 6 मकान (42 लाख रुपए) बनाए जाएंगे।

बारां (अटरू) की योजना


यहां MIG-A श्रेणी के 31 मकान (31.40 लाख रुपए), LIG श्रेणी के 89 मकान (21.50 लाख रुपए) और "घरौंदा" श्रेणी के 50 मकान (7.60 लाख रुपए) बनाए जाएंगे।


धौलपुर (बाड़ी रोड) की योजना

यहां तीन मंजिला फ्लैट बनेंगे। EWS श्रेणी में 48 फ्लैट (12.45 लाख रुपए) और LIG श्रेणी में 16 फ्लैट (19.20 लाख रुपए) तैयार किए जाएंगे।

उदयपुर (पनेरियों की मादड़ी) की योजना

यहां भी तीन मंजिला फ्लैट बनाए जाएंगे। EWS श्रेणी में 80 फ्लैट (12.96 लाख रुपए) और LIG श्रेणी में 62 फ्लैट (17.20 लाख रुपए) शामिल होंगे।

मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को मिलेगा सीधा लाभ


इन योजनाओं से हजारों परिवारों को अपने खुद के घर का सपना पूरा करने का अवसर मिलेगा। खासतौर पर मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को इसका सीधा लाभ होगा। राज्य सरकार और आवासन मंडल का लक्ष्य है कि शहरी क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती आवास उपलब्ध कराए जाएं, ताकि उनकी जीवनशैली बेहतर हो सके।

20 Aug 2025 02:29 pm

