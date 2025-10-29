Jaipur Car Fire: बस के बाद अब कार बनी आग का गोला, वीडियो बनाते रहे लोग… मदद को नहीं आए आगे

जयपुर में कार में लगी भीषण आग। फोटो: पत्रिका
जयपुर। मनोहरपुर क्षेत्र में मंगलवार सुबह बस में आग लगने की घटना के बाद देर शाम करीब साढ़े सात बजे जयपुर के मानसरोवर में एक चलती कार आग का गोला बन गई। गनीमत रही कि समय रहते कार सवार ने उतरकर अपनी जान बचा ली।
कार सवार ने लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन आसपास मौजूद लोग वीडियो बनाने में जुट गए। कुछ ही देर में आग की लपटों ने पूरी कार को अपनी जद में ले लिया। दमकलकर्मियों के पहुंचने से पहले ही आग पूरी तरह जलकर खाक हो गई।
सूचना पर मानसरोवर दमकल स्टेशन से एक गाड़ी मौके पर पहुंची। करीब पौन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी।
कार मुरलीपुरा निवासी कंचन के नाम से है। कंचन के पति उमेश पूनियां ने बताया कि उनका दोस्त कार लेकर गया था। मानसरोवर किसान धर्मकांटा से सांगानेर की तरफ जाते समय यह हादसा हुआ। हालांकि, गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग