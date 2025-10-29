Jaipur Car Fire: बस के बाद अब कार बनी आग का गोला, वीडियो बनाते रहे लोग… मदद को नहीं आए आगे

कार सवार ने लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन आसपास मौजूद लोग वीडियो बनाने में जुट गए। कुछ ही देर में आग की लपटों ने पूरी कार को अपनी जद में ले लिया। दमकलकर्मियों के पहुंचने से पहले ही आग पूरी तरह जलकर खाक हो गई।