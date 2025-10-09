जयपुर एयरपोर्ट से दुबई के लिए उड़ने वाला था एअर इंडिया का विमान… टेक ऑफ से ठीक पहले रनवे से लौटा वापस

दरअसल, एअर इंडिया एक्सप्रेस की जयपुर से सुबह दुबई जाने वाली फ्लाइट में तकनीकी खराबी हो गई। इससे फ्लाइट को रनवे से वापस एप्रेन में लाया गया। करीब दो घंटे बाद खामी दूर हुई। इसके बाद उसने दुबई की उड़ान भरी। इसी प्रकार, दुबई से जयपुर आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट 7 घंटे की देरी से जयपुर पहुंची। जयपुर से दुबई के लिए यह फ्लाइट करीब आठ घंटे की देरी से रवाना हुई।