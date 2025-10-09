Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर एयरपोर्ट से दुबई के लिए उड़ने वाला था एअर इंडिया का विमान… टेक ऑफ से ठीक पहले रनवे से लौटा वापस

जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार को उस वक्त यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी, जब दुबई के लिए टेक ऑफ करने से ठीक पहले एअर इंडिया का विमान रनवे से लौट आया।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Kamal Mishra

Oct 09, 2025

Plane

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो-फ्रीपिक)

जयपुर। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हवाई यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐनवक्त पर फ्लाइट रद्द होना व देरी से संचालन का सिलसिला थम नहीं रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत दुबई से आने-जाने वाले लोगों को झेलनी पड़ रही है। गुरुवार को भी ऐसा ही देखने को मिला।

दरअसल, एअर इंडिया एक्सप्रेस की जयपुर से सुबह दुबई जाने वाली फ्लाइट में तकनीकी खराबी हो गई। इससे फ्लाइट को रनवे से वापस एप्रेन में लाया गया। करीब दो घंटे बाद खामी दूर हुई। इसके बाद उसने दुबई की उड़ान भरी। इसी प्रकार, दुबई से जयपुर आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट 7 घंटे की देरी से जयपुर पहुंची। जयपुर से दुबई के लिए यह फ्लाइट करीब आठ घंटे की देरी से रवाना हुई।

लगातार लेट हो रहीं उड़ानें

लगातार दस दिन से इन फ्लाइट का शेड्यूल गड़बड़ाया हुआ है। इससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। एयरलाइंस कंपनी इसकी वजह ऑपरेशन बताकर पल्ला झाड़ रही है।

दूर नहीं हुई तकनीकी खामी

इंडिगो एयरलाइंस की सुबह 5:50 बजे चंडीगढ़ जाने वाली फ्लाइट का भी ऐनवक्त पर संचालन रद्द कर दिया। आखिरी वक्त तक एयरलाइंस के प्रतिनिधियों ने यात्रियों को बोर्डिंग के लिए तैयार रहने को कहा था लेकिन फिर उसका संचालन रद्द कर दिया। बताया जा रहा है कि एक दिन पूर्व विमान में तकनीकी खराबी होने की वजह से एयरलाइंस कंपनी ने उसे ग्राउंडेड कर दिया था। इस वजह से यह परेशानी हुई।

ये भी पढ़ें

Dholpur News: थाने में घुसकर महिलाओं ने मचाया उत्पात, पुलिसकर्मियों से भिड़ीं, एक की फाड़ दी वर्दी
धौलपुर
dholpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

एयर इंडिया

एयर इंडिया एक्सप्रेस

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 10:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर एयरपोर्ट से दुबई के लिए उड़ने वाला था एअर इंडिया का विमान… टेक ऑफ से ठीक पहले रनवे से लौटा वापस

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ACB की बड़ी कार्रवाई, SMS अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग का HOD एक लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

जयपुर

Rajasthan: 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना पर बड़ा अपडेट, 13 अक्टूबर को तोहफा देंगे अमित शाह

Amit shah
जयपुर

Food Safety: बच गए बाल-बाल, 10,000 किलो मिलावटी मिल्क केक बेचने की थी तैयारी, फूड टीम ने किया भंडाफोड़

जयपुर

Consumer Protection: त्योहारी खरीदारी से पहले खुलासा, राजस्थान के इस शहर में 14 दुकानों पर गड़बड़ी का पर्दाफाश

जयपुर

Revenue Collection: राजस्थान के इस विभाग ने रचा नया कीर्तिमान, 4404.98 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित

Alwar district's excise department lags behind in revenue collection
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.