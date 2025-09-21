जयपुर में ‘अजाक’ का वार्षिक अधिवेशन सम्पन्न, सामाजिक समरसता पर जोर

अधिवेशन के मुख्य वक्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज के प्रख्यात समाजशास्त्री प्रो. रतन लाल रहे। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने जो सामाजिक न्याय और समानता का सपना देखा था, उसे आज भी साकार करने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे अपने-अपने स्तर पर समाज में समान अवसर और भाईचारा कायम करने में योगदान दें।