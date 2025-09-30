Patrika LogoSwitch to English

School Timing: राजस्थान में तेज गर्मी के बीच शिक्षा विभाग का बडा फैसला, 3 साल बाद बदला स्कूलों का समय

Shivira Panchang: 1 अक्टूबर से सुबह 10 बजे होंगे शुरू। शिविरा पंचांग के अनुसार लागू होगा शीतकालीन समय। अब 10 से 4 बजे तक होगी पढ़ाई

2 min read

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Sep 30, 2025

School Holiday 2025

Winter Schedule Schools: जयपुर। राजस्थान के सरकारी स्कूलों का समय इस बार तीन साल बाद तय तारीख पर बदला जा रहा है। शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि एक अक्टूबर से एकल पारी के स्कूल अब सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होंगे। दरअसल, शिविरा पंचांग के अनुसार एक अक्टूबर से शीतकालीन समय लागू हो जाता है, लेकिन पिछले तीन वर्षों से बढ़ती गर्मी को देखते हुए इस बदलाव को 15 अक्टूबर से लागू किया जा रहा था।

इस साल भी सितंबर के अंतिम दिनों में प्रदेश के कई जिलों में तापमान 38 से 39 डिग्री तक दर्ज किया गया। ऐसे में शिक्षकों के संगठनों ने समय परिवर्तन को टालने की मांग उठाई थी। पूरे दिन इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही कि समय बदलेगा या नहीं। कई जगह चर्चा रही कि 30 सितम्बर को सार्वजनिक अवकाश है, इसलिए शिक्षा विभाग आदेश जारी नहीं कर पा रहा। देर रात तक आदेश की प्रतीक्षा होती रही, लेकिन अंततः विभाग की ओर से समय स्थावत रखने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है।

ग्रीष्मकाल और शीतकालीन समय का निर्धारण

राजस्थान में शिक्षा विभाग का शिविरा पंचांग मौसम के आधार पर स्कूलों का समय तय करता है। ग्रीष्मकालीन अवधि (1 अप्रैल से 30 सितम्बर) में एक पारी वाले स्कूल सुबह 7.30 से दोपहर 1 बजे तक और दो पारी वाले स्कूल क्रमशः 7 से 12.30 तथा 12.30 से शाम 6 बजे तक चलते हैं। वहीं शीतकालीन अवधि (1 अक्टूबर से 31 मार्च) में एक पारी वाले स्कूल सुबह 10 से शाम 4 बजे तक और दो पारी वाले स्कूल सुबह 7.30 से 12.30 तथा दोपहर 12.30 से शाम 5.30 बजे तक संचालित होते हैं।

इस बार शिक्षा विभाग ने तय समयानुसार बदलाव करने का निर्णय लिया है, जिससे तीन साल बाद पहली बार 1 अक्टूबर से ही प्रदेशभर में शीतकालीन समय लागू हो जाएगा।

11 दिन के लिए मांगी थी राहत

शिक्षक संघों ने शिक्षा विभाग को ज्ञापन देकर स्कूलों का समय स्थावत रखने की मांग की थी। शिक्षक संघों का कहना था कि इस बार दीपावली अवकाश 13 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। 12 अक्टूबर को रविवार है। ऐसे में 11 अक्टूबर तक स्कूलों का समय यथावत रखा जाए। ताकि गर्मी से बच्चों को राहत मिल सके।

