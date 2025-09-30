School Timing: राजस्थान में तेज गर्मी के बीच शिक्षा विभाग का बडा फैसला, 3 साल बाद बदला स्कूलों का समय

इस साल भी सितंबर के अंतिम दिनों में प्रदेश के कई जिलों में तापमान 38 से 39 डिग्री तक दर्ज किया गया। ऐसे में शिक्षकों के संगठनों ने समय परिवर्तन को टालने की मांग उठाई थी। पूरे दिन इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही कि समय बदलेगा या नहीं। कई जगह चर्चा रही कि 30 सितम्बर को सार्वजनिक अवकाश है, इसलिए शिक्षा विभाग आदेश जारी नहीं कर पा रहा। देर रात तक आदेश की प्रतीक्षा होती रही, लेकिन अंततः विभाग की ओर से समय स्थावत रखने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है।