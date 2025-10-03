Good News: राजस्थान में आज से पहली बार दौड़ेगी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

Amrit Bharat Express Train: जयपुर। राजस्थान में सुगम और सुविधानजक यात्रा में एक नया अध्याय आज से जुड़ने वाला है। राजस्थान को आज से अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफ़ा मिलने वाला है। यह ट्रेन बिहार के दरभंगा से मदार (अजमेर) वाया जयपुर होकर गुज़रेगी। रेलवे ने ट्रेन के संचालन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ट्रेन की सबसे खास बात यह है कि यह ट्रेन यात्रियों को वंदेभारत जैसी सुविधाएं और तकनीक देगी, जबकि किराया सामान्य ट्रेनों से ज्यादा नहीं होगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, दरभंगा-मदार अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन आज रात 9.25 बजे से शुरू हो रहा है। और यह ट्रेन फिलहाल सप्ताह में एक दिन चलेगी।