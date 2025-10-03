Good News: राजस्थान में आज से पहली बार दौड़ेगी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

राजस्थान की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, फोटो अनिल प्रजापत
Amrit Bharat Express Train: जयपुर। राजस्थान में सुगम और सुविधानजक यात्रा में एक नया अध्याय आज से जुड़ने वाला है। राजस्थान को आज से अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफ़ा मिलने वाला है। यह ट्रेन बिहार के दरभंगा से मदार (अजमेर) वाया जयपुर होकर गुज़रेगी। रेलवे ने ट्रेन के संचालन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ट्रेन की सबसे खास बात यह है कि यह ट्रेन यात्रियों को वंदेभारत जैसी सुविधाएं और तकनीक देगी, जबकि किराया सामान्य ट्रेनों से ज्यादा नहीं होगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, दरभंगा-मदार अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन आज रात 9.25 बजे से शुरू हो रहा है। और यह ट्रेन फिलहाल सप्ताह में एक दिन चलेगी।
इस ट्रेन में कुल 22 कोच जोड़े जाएंगे, जिनमें केवल स्लीपर और सामान्य श्रेणी के डिब्बे शामिल होंगे। यानी पूरी तरह से नॉन-एसी ट्रेन है और इसमें एक फेरे में करीब 1800 यात्री एक साथ सफर कर सकेंगे। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर कोच में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं लोको पायलट केबिन में एसी की सुविधा रहेगी। साथ ही, ट्रेन को सुरक्षा कवच तकनीक से लैस किया गया है, जिससे टक्कर की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी।
अमृत भारत एक्सप्रेस का लुक आकर्षक और मॉडर्न है और सफर में यात्रियों को जर्क-फ्री यात्रा का अहसास होने वाला है। इसमें एलईडी लाइट्स, सीसीटीवी कैमरे, मॉर्डन टॉयलेट, सेंसर वॉटर टैप जैसी सुविधाएं होंगी। मेट्रो की तरह स्टेशन पर लाइव अनाउंसमेंट की व्यवस्था रहेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए फोल्डेबल स्नैक टेबल, शानदार लगेज रैक और आरामदायक सीटें दी गई हैं। जनरल कोच की ऊपरी सीटों पर कुशन लगाए गए हैं। हर सीट पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध रहेगा। वहीं, ट्रेन में ऑटो स्मोक डिटेक्टर और फायर सेफ्टी सिस्टम भी लगे होंगे। धूम्रपान करने वालों को तुरंत पकड़ा जा सकेगा।
यात्रियों को इस ट्रेन में प्रीमियम सुविधाएं तो मिलेंगी ही, साथ ही जेब पर भी ज्यादा भार नहीं पड़ेगा। रेलवे ने न्यूनतम किराया मात्र 35 रुपए तय किया है। यह किराया सामान्य सुपरफास्ट ट्रेनों से लगभग 17 फीसदी अधिक होगा, लेकिन स्पेशल ट्रेनों से कम रहेगा। हालांकि इसमें किसी प्रकार की रियायत लागू नहीं होगी।
आज से मदार (अजमेर)-दरभंगा साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन मदार से प्रत्येक शुक्रवार को रात 9:25 बजे रवाना होकर रात 11 बजे जयपुर पहुंचेगी। दस मिनट के ठहराव के बाद रवाना होकर रविवार को रात 12:45 बजे दरभंगा पहुंचेगी। दरभंगा से यह ट्रेन 5 अक्टूबर से प्रत्येक रविवार को सुबह 4:15 बजे रवाना होकर सोमवार को सुबह 10:25 बजे जयपुर स्टेशन पर आएगी। दस मिनट के ठहराव के बाद रवाना होकर दोपहर 1:20 बजे मदार पहुंचेगी। आवाजाही के दौरान यह ट्रेन किशनगढ, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, बांदीकुई, मंडावर महुवा रोड, भरतपुर, ईदगाह, टूण्डला, इटावा, फफूंद, कानपुर सेट्रल, उन्नाव समेत कई स्टेशनों पर ठहराव करेगी।
जानकारी के अनुसार मदार जंक्शन से आज से रवाना होने वाली प्रदेश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन पहले दिन ही फुल हो गई है। रेलवे की वेबसाइट पर ट्रेन में वेटिंग टिकट की स्थिति बताई जा रही है। वहीं आगामी 24 अक्टूबर तक ट्रेन में टिकट वेटिंग लिस्ट 100 के पार पहुंच गई है।
