साहित्य, शायरी और संगीत की शाम ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध, देशभर के शायरों ने गजलों और नज्मों से बांधा समां

जयपुर। वीरांगना वेलफेयर एसोसिएशन और शब्द घाट के संयुक्त तत्वाधान में साइंस पार्क ऑडिटोरियम में अदबी मुशायरा एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम साहित्य, शायरी और संगीत की अनूठी शाम साबित हुआ। जिसमें देश के कई मशहूर शायरों और कवियों ने अपनी रचनाओं से दर्शकों का दिल जीत लिया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रसिद्ध शायर और गीतकार लोकेश कुमार सिंह "साहिल" ने की। जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में वीरांगना वेलफेयर एसोसिएशन की निदेशक सीमा राठौड़ उपस्थित रहीं। उन्होंने कहा कि साहित्य और शायरी समाज को जोड़ने का कार्य करती हैं और ऐसी सांस्कृतिक संध्याएं युवाओं में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देती हैं।
कार्यक्रम में अजहर इकबाल, अजहर नवाज, अब्बास कमर, ‘बकर’ गुंजन नागर, सुहैल हाशमी, अफजल अली अफजल, यासमीन इसरार, शहबाज़ अहमद और मुकेश शर्मा जैसे नामचीन शायरों ने अपनी गजलों और नज्मों से महफिल को रोशन किया। दर्शकों ने बार-बार तालियों की गड़गड़ाहट से कवियों का उत्साह बढ़ाया।
वहीं ‘मिरा’ दिव्या सिसोदिया और तनिष्क श्रीवास्तव ने अपनी मधुर गजल गायिकी से उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्रोताओं ने दोनों कलाकारों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए खड़े होकर सम्मान व्यक्त किया। इस अवसर पर आचार्य गोपाल शरण महाराज और बाबा यश शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग