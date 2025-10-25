साहित्य, शायरी और संगीत की शाम ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध, देशभर के शायरों ने गजलों और नज्मों से बांधा समां

कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रसिद्ध शायर और गीतकार लोकेश कुमार सिंह "साहिल" ने की। जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में वीरांगना वेलफेयर एसोसिएशन की निदेशक सीमा राठौड़ उपस्थित रहीं। उन्होंने कहा कि साहित्य और शायरी समाज को जोड़ने का कार्य करती हैं और ऐसी सांस्कृतिक संध्याएं युवाओं में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देती हैं।