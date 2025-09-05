Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Child Welfare: जर्जर भवन वाले आंगनबाड़ी केंद्रों को तत्काल प्रभाव से अन्यत्र किया जाए स्थानान्तरित

Child welfare: सभी आंगनबाडयि़ों को आदर्श बनाने का लक्ष्य, उपमुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, 15 दिन में मांगी प्रगति रिपोर्ट, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 05, 2025

Rajasthan Anganwadi centers rules Big change from 1 July now these 5.50 lakh beneficiaries will not get Poshahar
File Photo

Anganwadi development: जयपुर. राज्य की आंगनबाड़ी सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी आंगनबाडिय़ों को आदर्श आंगनबाड़ी बनाने के ध्येय से फील्ड में कार्य करें और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें।

गुरुवार को शासन सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने जर्जर व मरम्मत योग्य भवनों के जीर्णोद्धार कार्यों की प्रगति की जिलेवार समीक्षा की। बैठक में महिला एवं बाल विकास शासन सचिव महेन्द्र सोनी, निदेशक वासुदेव मालावत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जबकि सभी जिलों के उपनिदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े।

दिया कुमारी ने कहा कि असुरक्षित और जर्जर आंगनबाड़ी भवनों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर केंद्रों को स्थानांतरित किया जाए। उन्होंने जिला उपनिदेशकों को चेताया कि किसी भी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही मरम्मत कार्य शुरू नहीं करवाने वाले जिलों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए अगले 15 दिन में प्रगति रिपोर्ट मांगी। उन्होंने कहा कि बजट का समुचित उपयोग किया जाए और आंकड़ों में कोई अंतर न हो।

उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी भवनों को आधारभूत सुविधाओं से लैस कर आदर्श बनाया जाए। इसके लिए राज्य सरकार के बजट के साथ-साथ सीएसआर, आपदा सहायता फंड, जिला खनिज निधि और विधायक निधि से भी विकास कार्य करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि उपनिदेशक स्वयं फील्ड में रहकर कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग करें और तय लक्ष्यों की प्राप्ति को प्राथमिकता से सुनिश्चित करें।

Updated on:

05 Sept 2025 10:12 am

Published on:

05 Sept 2025 09:46 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Child Welfare: जर्जर भवन वाले आंगनबाड़ी केंद्रों को तत्काल प्रभाव से अन्यत्र किया जाए स्थानान्तरित

