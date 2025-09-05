Child Welfare: जर्जर भवन वाले आंगनबाड़ी केंद्रों को तत्काल प्रभाव से अन्यत्र किया जाए स्थानान्तरित

दिया कुमारी ने कहा कि असुरक्षित और जर्जर आंगनबाड़ी भवनों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर केंद्रों को स्थानांतरित किया जाए। उन्होंने जिला उपनिदेशकों को चेताया कि किसी भी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही मरम्मत कार्य शुरू नहीं करवाने वाले जिलों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए अगले 15 दिन में प्रगति रिपोर्ट मांगी। उन्होंने कहा कि बजट का समुचित उपयोग किया जाए और आंकड़ों में कोई अंतर न हो।