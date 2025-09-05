RPSC NEWS: आरपीएससी ने जारी किए लिपिकों के नियुक्ति आदेश, 25 सितंबर तक देनी होगी जॉइनिंग

Rajasthan Education News:जयपुर. राजस्थान लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को 60 लिपिकों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-द्वितीय/ कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के अंतिम परिणाम के आधार पर जारी किया गया है।
आयोग सचिव ने बताया कि संबंधित अभ्यर्थियों को 25 सितंबर 2025 तक अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करता है, तो उसका नियुक्ति आदेश निरस्त समझा जाएगा। इनकोे दो वर्ष के लिए प्रोबेशनर ट्रेनी के तौर पर अस्थाई रूप से नियुक्त किया गया है।
’जयपुर. राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2024 अंतर्गत ज्योग्राफी विषय के पदों के लिए विचारित सूची जारी की गई है। सूची में 589 अभ्यर्थियों को पात्रता जांच लिए अस्थाई रूप से सम्मिलित किया गया है। विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
यह सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित करने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है। यह चयन सूची अथवा वरीयता सूची नहीं है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन कराए जाने के पश्चात आयोग द्वारा जारी की जाएगी।