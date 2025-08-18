गोरक्षकों की गिरफ्तारी के बाद रोष, संगठनों ने कहा तुरंत रिहाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा

जयपुर। नागौर जिले के परबतसर में पशु मेले में गौ तस्करी के मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। गौ क्रांति मंच के प्रदेश अध्यक्ष ताराचंद कोठारी ने आरोप लगाया कि मेले में कई ट्रकों में गायों को बिना चारे-पानी और आवश्यक दस्तावेजों के अमानवीय तरीके से ठूंसा गया। जब गोरक्षकों ने इसका विरोध किया तो कथित तस्करों और कुछ स्थानीय लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इस झड़प में कई गोरक्षक घायल हो गए।