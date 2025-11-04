जयपुर में एक और हादसा : पंजाब रोडवेज की बस ने पूर्व IAS की कार में मारी टक्कर, गाड़ी में परिवार भी था साथ

पूर्व आईएएस की पत्नी ने इस हादसे को लेकर पुलिस वालों की अनदेखी पर गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हरमाड़ा में हुए भीषण हादसे के बाद भी पुलिस लापरवाह बनी हुई है। सिमरत कौर ने बताया कि उन्होंने देखा कि पंजाब रोडवेज की दो बसें पहले ही रेड सिग्नल तोड़कर आगे निकल गई थीं। तीसरी बस ने भी सिग्नल की अनदेखी करते हुए क्रॉस करने की कोशिश की और उसी दौरान उनकी कार से टकरा गई।