जयपुर में एक और हादसा : पंजाब रोडवेज की बस ने पूर्व IAS की कार में मारी टक्कर, गाड़ी में परिवार भी था साथ

Jaipur Accident: राजस्थान में इन दिनों एक के बाद एक लगातार हादसे की खबरें सामने आ रही हैं। हरमाड़ा हादसे के बाद आज जयपुर में एक और हादसा हो गया।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Nov 04, 2025

Punjab Bus

फाइल फोटो-पत्रिका

जयपुर। शहर में मंगलवार को एक और बड़ा हादसा होते-होते टल गया। जेएलएन मार्ग स्थित गणेश मंदिर चौराहे पर पंजाब रोडवेज की एक बस ने पूर्व IAS अधिकारी अशोक संपत राम की फॉर्च्यूनर कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के समय उनकी पत्नी सिमरत कौर और ड्राइवर कुलदीप भी वाहन में मौजूद थे। तीनों सुरक्षित हैं, हालांकि गाड़ी को भारी नुकसान पहुंचा है।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बस की रफ्तार काफी तेज थी। कॉन्स्टेबल कंवर सिंह ने बताया कि पंजाब रोडवेज की बस ने अचानक कार को पीछे से टक्कर मारी, जिससे फॉर्च्यूनर का बोनट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

सिग्नल तोड़ने का आरोप

पूर्व आईएएस की पत्नी ने इस हादसे को लेकर पुलिस वालों की अनदेखी पर गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हरमाड़ा में हुए भीषण हादसे के बाद भी पुलिस लापरवाह बनी हुई है। सिमरत कौर ने बताया कि उन्होंने देखा कि पंजाब रोडवेज की दो बसें पहले ही रेड सिग्नल तोड़कर आगे निकल गई थीं। तीसरी बस ने भी सिग्नल की अनदेखी करते हुए क्रॉस करने की कोशिश की और उसी दौरान उनकी कार से टकरा गई।

अस्ताल से आ रहे थे

सिमरत कौर ने बताया कि उनके पति की लंबे समय से तबीयत खराब चल रही थी, जिसके चलते वे अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पूर्व आईएएस को लेकर उनकी पत्नी और ड्राइवर घर आ रहे थे, तभी यह हादसा हुआ।

सीएम से कार्रवाई की मांग

उन्होंने आरोप लगाया कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने मामला आपसी समझाइश से निपटाने की बात कही। इस पर नाराजगी जताते हुए सिमरत कौर ने मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि हरमाड़ा में हाल ही में हुए बड़े हादसे के बाद भी ट्रैफिक नियमों की अनदेखी लगातार जारी है, जो पुलिस की लापरवाही को दर्शाता है।

Updated on:

04 Nov 2025 05:51 pm

Published on:

04 Nov 2025 05:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में एक और हादसा : पंजाब रोडवेज की बस ने पूर्व IAS की कार में मारी टक्कर, गाड़ी में परिवार भी था साथ

