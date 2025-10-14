Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर, जोधपुर और कोटा में एक-एक निगम बनाने की दिशा में सरकार का एक और बड़ा कदम, आयुक्तों को दिए ये निर्देश

राजस्थान के तीन बड़े शहर जयपुर, जोधपुर और कोटा में एक-एक नगर निगम बनाने की दिशा में सरकार ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है।

जयपुर

Anil Prajapat

Oct 14, 2025

CM-Bhajanlal

सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो: पत्रिका

जयपुर। राजस्थान के तीन बड़े शहर जयपुर, जोधपुर और कोटा में एक-एक नगर निगम बनाने की दिशा में सरकार ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। राज्य सरकार ने इन शहरों के मौजूदा छह नगर निगमों के आयुक्तों को प्रस्ताव तैयार कर भेजने के निर्देश दिए हैं।

सरकार ने कहा है कि सभी छह नगर निगमों का कार्यकाल एक नवंबर को खत्म हो रहा है। दो निगम मिलाकर एक निगम बनाया जाना है। इसके लिए आयुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मौजूदा स्वीकृत पदों का समायोजन करें, नए सिरे से कार्य विभाजन तय करें, आवश्यक पदों का सृजन करके अनावश्यक पदों को समाप्त करने का प्रस्ताव तैयार करें।

निगम आयुक्तों से 7 दिन में मांगा प्रस्ताव

सभी आयुक्तों को यह प्रस्ताव सात दिन में राज्य सरकार को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर, जोधपुर और कोटा के छह नगर निगमों का कार्यकाल एक नवंबर को समाप्त हो रहा है। इस निर्देश के बाद तीनों शहरों में प्रशासनिक ढांचे और जिम्मेदारियों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

Updated on:

14 Oct 2025 08:38 am

Published on:

14 Oct 2025 08:35 am

