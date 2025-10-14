जयपुर, जोधपुर और कोटा में एक-एक निगम बनाने की दिशा में सरकार का एक और बड़ा कदम, आयुक्तों को दिए ये निर्देश

सरकार ने कहा है कि सभी छह नगर निगमों का कार्यकाल एक नवंबर को खत्म हो रहा है। दो निगम मिलाकर एक निगम बनाया जाना है। इसके लिए आयुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मौजूदा स्वीकृत पदों का समायोजन करें, नए सिरे से कार्य विभाजन तय करें, आवश्यक पदों का सृजन करके अनावश्यक पदों को समाप्त करने का प्रस्ताव तैयार करें।