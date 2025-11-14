Anta By-Election Results: अंता उपचुनाव परिणाम आज, भाजपा-कांग्रेस के दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर

जयपुर। अंता विधानसभा उपचुनाव का परिणाम शुक्रवार को घोषित होगा। यह चुनाव निकाय और पंचायत चुनाव से ठीक पहले हुआ है, इसलिए राजनीतिक दृष्टि से इसका महत्व और बढ़ गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए यह उपचुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित दोनों दलों के प्रदेश अध्यक्षों और कई वरिष्ठ नेताओं की साख इस परिणाम पर टिकी है। जो भी दल विजयी होगा, उसके नेताओं व कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और प्रदेश में उसकी राजनीतिक मौजूदगी और मजबूत होगी।