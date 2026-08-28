Jaipur: जयपुर में ₹1.82 करोड़ की MD खपाने की साजिश एएनटीएफ ने की नाकाम, पार्टियों में नशा सप्लाई की थी योजना

Jaipur : रक्षाबंधन पर जयपुर में एमडी की बड़ी खेप खपाने की तस्करों की साजिश को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने नाकाम कर दिया। नागौर से जयपुर लाई जा रही 5 किलो 400 ग्राम एमडी की खेप जायल थाना क्षेत्र में पकड़ ली गई। बरामद एमडी की अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब 1 करोड़ 82 लाख रुपए आंकी गई है। मामले में विधि से संघर्षरत एक को निरुद्ध कर तस्करी में इस्तेमाल कार जब्त की गई है।