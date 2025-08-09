‘गहलोत के PSO की गिरफ्तारी के बाद हो गई पुष्टि’, मंत्री किरोड़ी लाल बोले- ‘पूर्ववर्ती सरकार के संरक्षण में हुए पेपर लीक’

एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक वी. के. सिंह ने बताया कि उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तारशुदा प्रोबेशनर उप निरीक्षक सत्येन्द्र सिंह यादव से पूछताछ के दौरान पुलिस आयुक्तालय जयपुर में तैनात हैड कांस्टेबल राजकुमार यादव का नाम सामने आया। उन्होंने बताया कि उप निरीक्षक परीक्षा का पेपर परीक्षा से पूर्व प्राप्त करने एवं राजकुमार यादव द्वारा अपने पुत्र भरत यादव एवं परिचित रविन्द्र सैनी को भी लिखित परीक्षा पूर्व उक्त लीक प्रश्नोत्तर सैट पढ़ाने के तथ्य पाये गए।