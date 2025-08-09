9 अगस्त 2025,

शनिवार

जयपुर

‘गहलोत के PSO की गिरफ्तारी के बाद हो गई पुष्टि’, मंत्री किरोड़ी लाल बोले- ‘पूर्ववर्ती सरकार के संरक्षण में हुए पेपर लीक’

पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सुरक्षाकर्मी राजकुमार यादव की गिरफ्तारी के बाद मंत्री किरोड़ी लाल मीना ने बड़ा बयान दिया है।

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 09, 2025

rajasthan politics
Photo- Patrika Network (File Photo)

Rajasthan Politics: राजस्थान में SI भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर एसओजी ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सुरक्षाकर्मी राजकुमार यादव व उनके बेटे भरत यादव को गिरफ्तार कर तीन दिन के रिमांड पर लिया है। जिसके बाद प्रदेश की सियायत में उबाल आ गया है। मंत्री किरोड़ी लाल मीना ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 'मैंने कई बार दोहराया था कि पूर्ववर्ती सरकार के संरक्षण में नकल माफिया ने पेपर लीक किए।'

गहलोत सरकार की नकल माफिया के साथ सांठगांठ- किरोड़ी

किरोड़ी लाल मीना ने X पर पोस्ट कर लिखा कि 'आज SI भर्ती में SOG की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ राजकुमार यादव और उनके बेटे भरत यादव की गिरफ्तारी से इसकी पुष्टि हो गई है। यदि गहलोत सरकार की नकल माफिया के साथ सांठगांठ नहीं होती तो युवाओं के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होता।'

गिरफ्तारी ने खड़े किए गंभीर सवाल- मदन राठौड़

वहीं, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि 'राजस्थान में 2021 की सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि लाखों मेहनती युवाओं के सपनों पर चोट है। इस घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव और उनके बेटे भरत यादव की गिरफ्तारी ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं।'

कानून अपना काम करे- गहलोत

इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने X पर पोस्ट कर लिखा कि 'मीडिया के माध्यम से जानकारी में आया है कि मेरी सुरक्षा में तैनात जयपुर पुलिस लाइन के एक हेड कांस्टेबल एवं उनके पुत्र को SOG ने हिरासत में लिया है। किसी भी व्यक्ति की अपराध में कोई संलिप्तता हो तो कानून अपना काम करे। मुझे आशा है कि SOG बिना किसी दबाव के इस मामले की जांच कर एक तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचेगी।'

'परीक्षा पूर्व पढ़वाया पेपर'- SOG

एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक वी. के. सिंह ने बताया कि उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तारशुदा प्रोबेशनर उप निरीक्षक सत्येन्द्र सिंह यादव से पूछताछ के दौरान पुलिस आयुक्तालय जयपुर में तैनात हैड कांस्टेबल राजकुमार यादव का नाम सामने आया। उन्होंने बताया कि उप निरीक्षक परीक्षा का पेपर परीक्षा से पूर्व प्राप्त करने एवं राजकुमार यादव द्वारा अपने पुत्र भरत यादव एवं परिचित रविन्द्र सैनी को भी लिखित परीक्षा पूर्व उक्त लीक प्रश्नोत्तर सैट पढ़ाने के तथ्य पाये गए।

