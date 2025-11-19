23–26 हफ्ते में जन्मे बच्चे अब स्वस्थ, परिवारों ने मनाया जज्बे का जश्न, फन एक्टिविटीज संग बच्चों ने मनाया उत्सव

इस अवसर पर नीओनेटलॉजी विशेषज्ञों ने नवजात शिशुओं की देखभाल में आधुनिक तकनीक और समय पर मिली मेडिकल सहायता की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की। विशेषज्ञों ने बताया कि अत्यधिक समयपूर्व जन्म लेने वाले शिशुओं की देखभाल में उन्नत एनआईसीयू सुविधाएँ जीवन रक्षक साबित होती हैं। इसी संदर्भ में चिकित्सकों ने कहा कि जयपुर में उपलब्ध आधुनिक चिकित्सा ढाँचा माता-पिता को भरोसा देता है कि उनका बच्चा सुरक्षित हाथों में है। सूर्या हॉस्पिटल के डॉक्टरों के अनुसार शुरुआती चुनौतियों के बावजूद सैकड़ों शिशु बेहतरीन देखभाल पाकर आज स्वस्थ जीवन जी रहे हैं।