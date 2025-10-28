Rajasthan Weather update: बैक टू बैक दो पश्चिमी विक्षोभ से 28-29 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट,15 साल बाद फिर मानसून जैसा सिस्टम एक्टिव

राजस्थान में मानसून जैसा मौसम तंत्र सक्रिय, पश्चिमी विक्षोभ
राजस्थान में इस बार दक्षिण पश्चिमी मानसून मेहरबान रहा। मानसून की विदाई के बाद भी प्रदेश के कई जिलों को मेघों ने तर कर दिया। इस बार सितंबर- अक्टूबर के महीने में भी बारिश तंत्र सक्रिय रहा है। वर्ष 2010 के बाद प्रदेश में इस बार अक्टूबर और नवंबर में भी बारिश का दौर सक्रिय रहने के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। मौसम विभाग ने 28-29 अक्टूबर को राजस्थान के 23 जिलों में कहीं भारी तो कहीं अतिभारी बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं नवंबर की शुरूआत में सक्रिय होने वाले एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण इस बार मावठ दिसंबर से पहले नवंबर में ही होना तय है।
राजस्थान में वर्ष 2010 में नवंबर माह में भी दक्षिण पश्चिमी मानसून की सक्रियता रही। वर्ष 2010 में दक्षिण पश्चिमी मानसून की प्रदेश में एंट्री तय वक्त से कुछ दिन देरी से हुई लेकिन नवंबर माह तक में भी जयपुर समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश का दौर चला। वर्ष 2010 में प्रदेश में मानसून की एंट्री 2 जुलाई को हुई लेकिन नवंबर माह तक बारिश का दौर लगभग पूरे प्रदेश में सक्रिय रहा। राजस्थान में वर्ष 2007 और 2019 में भी दक्षिण पश्चिमी मानसून ने तय वक्त से करीब 15 दिन देरी से दस्तक दी।
राजस्थान में इस बार फिर से मानसून जैसा सिस्टम एक्टिव हुआ है। प्रदेश में बदले मौसम तंत्र को बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवात का भी साथ मिल रहा है जिससे राजस्थान तक पहुंच रही समुद्री नर्म हवा मिलने पर निचले स्तर पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बारां, झालावाड़, बूंदी, डूंगरपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक जिले में कही मध्यम तो कहीं भारी मूसलाधार बारिश दर्ज हुई है।
राजस्थान में सक्रिय मौसम तंत्र के असर से अगले 24 घंटे में उदयपुर, कोटा संभाग व आसपास के जिलों में आज भी कहीं-कहीं भारी बारिश व अजमेर, जयपुर और भरतपुर व जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है।
राजस्थान में 29 अक्टूबर से तेज बारिश की गतिविधियों में कमी होने होने की संभावना है। हालांकि दक्षिणी व दक्षिण-पूर्वी भागों में आगामी 4-5 दिन हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है।
पश्चिमी राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्र, बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र में आगामी 4-5 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 3 नवंबर को फिर सक्रिय होने से पश्चिमी व पूर्वी भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है।
बीते 24 घंटे में मौसम के बदले मिजाज के चलते जयपुर समेत अधिकांश शहरों में दिन के तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस तक और रात के रात के तापमान में 4.6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज हुई। बीती रात बाड़मेर और बीकानेर को छोड़कर शेष जिलों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज हुआ। जयपुर में बीती रात पारा 18.4 डिग्री रहा जो औसत तापमान से 1.4 डिग्री सेल्सियस कम रहा है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग