Rajasthan Weather update: बैक टू बैक दो पश्चिमी विक्षोभ से 28-29 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट,15 साल बाद फिर मानसून जैसा सिस्टम एक्टिव

राजस्थान में सक्रिय मौसम तंत्र के असर से अगले 24 घंटे में उदयपुर, कोटा संभाग व आसपास के जिलों में आज भी कहीं-कहीं भारी बारिश व अजमेर, जयपुर और भरतपुर व जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है।

राजस्थान में 29 अक्टूबर से तेज बारिश की गतिविधियों में कमी होने होने की संभावना है। हालांकि दक्षिणी व दक्षिण-पूर्वी भागों में आगामी 4-5 दिन हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है।

पश्चिमी राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्र, बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र में आगामी 4-5 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 3 नवंबर को फिर सक्रिय होने से पश्चिमी व पूर्वी भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है।