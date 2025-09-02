Patrika LogoSwitch to English

Weather Update 2 September: राजस्थान में रात भर बरसे बदरा, आज भी 7 जिलों में अतिभारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Monsoon: बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने से मानसून को और अधिक ऊर्जा मिल रही है। इस कारण नमी युक्त हवाएं लगातार राजस्थान की ओर बढ़ रही हैं।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 02, 2025

जयपुर में सोमवार को आई बारिश से कॉमर्स कॉलेज के पास टूटकर गिरा पेड़। फोटो पत्रिका
जयपुर में सोमवार को आई बारिश से कॉमर्स कॉलेज के पास टूटकर गिरा पेड़। फोटो पत्रिका

Heavy Rainfall Alert: जयपुर। राजस्थान में इस बार मानसून ने पूरे मौसम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जून, जुलाई और अगस्त में जहां बारिश जमकर हुई, वहीं सितम्बर की शुरुआत भी भारी बरसात के साथ हो रही है। मौसम विभाग ने मंगलवार को राज्य के सात जिलों अलवर, बारां, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर और खैरथल-तिजारा में अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 26 जिलों में मध्यम से तेज बारिश की चेतावनी दी गई है।

बीते 24 घंटे में जालौर में 118 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिसने मौसम विभाग को भी चौंका दिया। सोमवार को जयपुर समेत कई जिलों में झमाझम बरसात हुई, जिससे जनजीवन प्रभावित रहा। वहीं आज यानी मंगलवार को भी लोगों को राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम केन्द्र के अनुसार आगामी 5 से 7 सितम्बर तक पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में भारी से अतिभारी बारिश की स्थिति बनेगी।
विशेषज्ञों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने से मानसून को और अधिक ऊर्जा मिल रही है। इस कारण नमी युक्त हवाएं लगातार राजस्थान की ओर बढ़ रही हैं। मौसम ट्रफ लाइन भी सामान्य स्थिति से गुजर रही है, जिसके असर से पूर्वी राजस्थान में अगले कई दिनों तक तेज बारिश जारी रहने का अनुमान है।

मौसम विभाग का साफ कहना है कि सितम्बर में भी सामान्य से अधिक बारिश होगी। ऐसे में राजस्थानवासियों को आने वाले दिनों तक बरसात से कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही।

02 Sept 2025 09:33 am

