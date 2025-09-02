Weather Update 2 September: राजस्थान में रात भर बरसे बदरा, आज भी 7 जिलों में अतिभारी बारिश का अलर्ट

बीते 24 घंटे में जालौर में 118 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिसने मौसम विभाग को भी चौंका दिया। सोमवार को जयपुर समेत कई जिलों में झमाझम बरसात हुई, जिससे जनजीवन प्रभावित रहा। वहीं आज यानी मंगलवार को भी लोगों को राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम केन्द्र के अनुसार आगामी 5 से 7 सितम्बर तक पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में भारी से अतिभारी बारिश की स्थिति बनेगी।

विशेषज्ञों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने से मानसून को और अधिक ऊर्जा मिल रही है। इस कारण नमी युक्त हवाएं लगातार राजस्थान की ओर बढ़ रही हैं। मौसम ट्रफ लाइन भी सामान्य स्थिति से गुजर रही है, जिसके असर से पूर्वी राजस्थान में अगले कई दिनों तक तेज बारिश जारी रहने का अनुमान है।