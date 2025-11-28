बांग्लादेशी नागरिक किडनी ट्रांसप्लांट केस: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- विदेशी नागरिकों को भी स्वतंत्रता का अधिकार

दूसरी तरफ, अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मानव अंग तस्करी और किडनी प्रत्यारोपण गिरोह का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेशी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यहां रक्त संबंधी और रिश्तेदार नहीं होने के बावजूद किडनी प्रत्यारोपण करा रहे थे। सरकारी गवाह बने आरोपी को बयान दर्ज होने या ट्रायल पूरी होने तक जमानत नहीं दी जा सकती। आरोपियों को जमानत मिलने पर वे पक्षद्रोही हो सकते हैं और फरार होने की आशंका रहेगी।