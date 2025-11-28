Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

बांग्लादेशी नागरिक किडनी ट्रांसप्लांट केस: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- विदेशी नागरिकों को भी स्वतंत्रता का अधिकार

किडनी ट्रांसप्लांट मामले में जेल में बंद बांग्लादेशी नागरिकों की जमानत याचिका पर सुनवाई में देरी होने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि 'विदेशी नागरिकों को भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।'

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Nov 28, 2025

Court Judgement

प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका

जयपुर। हाईकोर्ट ने किडनी ट्रांसप्लांट केस में गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिकों के मामले में कहा कि संविधान में भारतीय ही नहीं, विदेशी नागरिकों को भी त्वरित ट्रायल की गारंटी प्राप्त है। किसी व्यक्ति को बिना कानूनी प्रक्रिया उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सुनवाई में देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे मामलों की सुनवाई में तेजी आनी चाहिए।

हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट चार सप्ताह में चार्ज बहस पर सुनवाई की तारीख तय करे। वहीं स्पष्ट किया कि सरकारी गवाह को बयान दर्ज हुए बिना जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को बयान दर्ज होने के बाद जमानत के लिए पुन: प्रार्थना पत्र पेश करने की छूट दी है।

साल 2024 में मानव अंग तस्करी का दर्ज हुआ था केस

न्यायाधीश अनूप कुमार ढंड ने बांग्लादेश निवासी नुरूल इस्लाम व एम. डी. अहसानुल कोबिर की जमानत याचिका को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में कहा कि पुलिस ने जयपुर के जवाहर नगर थाने में पिछले साल मानव अंग तस्करी और किडनी प्रत्यारोपण को लेकर मामला दर्ज कर याचिकाकर्ताओं सहित अन्य आरोपियों को 23 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया।

याचिकाकर्ता हैं सरकारी गवाह

आरोप पत्र पेश होने के बाद अन्य आरोपियों को जमानत मिल गई, लेकिन याचिकाकर्ताओं को सरकारी गवाह होने के कारण जमानत नहीं मिल पा रही। आरोप तय नहीं होने के कारण यह समस्या आ रही है। याचिका में जमानत पर रिहा करने का आग्रह किया गया।

फरार होने की आशंका

दूसरी तरफ, अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मानव अंग तस्करी और किडनी प्रत्यारोपण गिरोह का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेशी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यहां रक्त संबंधी और रिश्तेदार नहीं होने के बावजूद किडनी प्रत्यारोपण करा रहे थे। सरकारी गवाह बने आरोपी को बयान दर्ज होने या ट्रायल पूरी होने तक जमानत नहीं दी जा सकती। आरोपियों को जमानत मिलने पर वे पक्षद्रोही हो सकते हैं और फरार होने की आशंका रहेगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: भगवान शिव को 7 दिन की नोटिस देने वाला अधिकारी निलंबित, सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश पर हुई कार्रवाई
जयपुर
jaipur Shiv Mandir

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Nov 2025 07:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / बांग्लादेशी नागरिक किडनी ट्रांसप्लांट केस: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- विदेशी नागरिकों को भी स्वतंत्रता का अधिकार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सरकार के दायित्वों की निगरानी व्यवस्था भी हो

ओपिनियन

Dharmendra: जब राजस्थान में शूटिंग के दौरान खो गए थे धर्मेंद्र, घबरा गए थे अमरीश पुरी और प्राण

K.C. Bokadia dharmendra untols story
Patrika Special News

Rajasthan: भगवान शिव को 7 दिन की नोटिस देने वाला अधिकारी निलंबित, सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश पर हुई कार्रवाई

jaipur Shiv Mandir
जयपुर

बच्चों की शुरुआती दिनचर्या कुछ महीनों में मोटापे का खतरा बढ़ा सकती है

खास खबर

Rajasthan: RPSC सदस्य संगीता आर्य ने दिया इस्तीफा, पेपर लीक मामले से जुड़ा रहा है नाम

Sangeeta Arya resignation
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.