Rajasthan : बाड़मेर में इंदिरा गांधी की मूर्ति खंडित, सचिन पायलट भड़के

कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट। फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan :बाड़मेर सर्किट हाउस के पास स्थित इंदिरा सर्कल पर लगी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा को अज्ञात समाजकंटकों ने खंडित कर दिया। घटना का पता चलते ही शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया है। साथ ही प्रतिमा को अस्थायी रूप से सुधार भी दिया है। जिला कांग्रेस संगठन मंत्री मेवाराम सोनी ने बताया कि मौके पर पहुंचने पर देखा कि इंदिरा गांधी की नाक का हिस्सा जमीन पर पड़ा था। यह बेहद दुखद है। इस मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने सोशल मीडिया अकाउंट 'X' पर लिखा कि बाड़मेर में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूं।
सचिन पायलट ने आगे लिखा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने देश की एकता एवं अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था, उनका यह अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सचिन पायलट ने लिखा कि ऐसी महान विभूतियों का सम्मान करते हुए उनकी स्मृति में लगाई गई इन प्रतिमाओं को संरक्षित रखने की हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां इन महान शख्सियतों से प्रेरणा ले सकें।
सचिन पायलट ने लिखा कि जिन भी असामाजिक तत्वों ने यह कृत्य किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
