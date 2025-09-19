PM मोदी के राजस्थान दौरे से पहले कैबिनेट ​बैठक आज, भजनलाल सरकार ले सकती है ये अहम फैसले

पिछली कैबिनेट बैठक में विधायकों के वेतन बढ़ाने वाले विधेयक को भी मंजूरी मिलनी थी, लेकिन ऐनवक्त पर इसे स्थगित कर दिया गया। सीएम भजनलाल ने निर्देश दिए थे कि पहले अन्य राज्यों के यहां विधायकों के वेतन का अध्ययन करवा लें। इसके बाद निर्णय किया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि आज होने वाली बैठक में विधायकों के वेतन वाले विधेयक भी चर्चा हो सकती है।