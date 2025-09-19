Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

PM मोदी के राजस्थान दौरे से पहले कैबिनेट ​बैठक आज, भजनलाल सरकार ले सकती है ये अहम फैसले

Rajasthan Cabinet Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजस्थान दौरे से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ​कैबिनेट मीटिंग ​बुलाई है।

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 19, 2025

Rajasthan-Cabinet-Meeting
भजनलाल ​कैबिनेट बैठक। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजस्थान दौरे से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ​कैबिनेट मीटिंग ​बुलाई है। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार दोपहर साढ़े बारह बजे कैबिनेट बैठक होगी। जिसमें पीएम मोदी के दौरे को लेकर चर्चा होगी।

कैबिनेट बैठक में राजस्व, कार्मिक, ऊर्जा विभाग सहित कई अन्य विभागों के एजेंडे को मंजूरी मिलेगी। इसके अलावा बैठक में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर को लेकर भी चर्चा हो सकती है।

पीएम मोदी के दौरे को लेकर होगी चर्चा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 सितम्बर को बांसवाड़ा दौरे पर आ रहे है। पीएम के दौरे को लेकर भजनलाल सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। तैयारियों को लेकर सीएम भजनलाल ने गुरुवार को भी सीएम कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। माना जा रहा है कि आज होने वाली ​कैबिनेट मीटिंग में भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर चर्चा होगी।

विधायकों के वेतन वाले विधेयक पर हो सकती है चर्चा

पिछली कैबिनेट बैठक में विधायकों के वेतन बढ़ाने वाले विधेयक को भी मंजूरी मिलनी थी, लेकिन ऐनवक्त पर इसे स्थगित कर दिया गया। सीएम भजनलाल ने निर्देश दिए थे कि पहले अन्य राज्यों के यहां विधायकों के वेतन का अध्ययन करवा लें। इसके बाद निर्णय किया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि आज होने वाली बैठक में विधायकों के वेतन वाले विधेयक भी चर्चा हो सकती है।

19 Sept 2025 08:51 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / PM मोदी के राजस्थान दौरे से पहले कैबिनेट ​बैठक आज, भजनलाल सरकार ले सकती है ये अहम फैसले

Patrika Site Logo

