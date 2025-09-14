Rajasthan: भजनलाल सरकार दुबई, अबू धाबी व बहरीन में करेगी रोड शो, जानें क्यों

जयपुर। राजस्थान सरकार इस बार निवेश जुटाने के लिए विशेष तौर पर प्रवासी राजस्थानियों पर ध्यान केंद्रित करने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों की टीम जल्द ही दुबई, अबू धाबी और बहरीन में रोड शो करेगी। सरकार की कोशिश है कि सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय प्रवासी अब निवेश के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान दें। इसके लिए यूएई के प्रवासी राजस्थानियों के संगठनों को जोड़ा जा रहा है।