Exam Guidelines: प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर, ठंड से बचने के लिए मिली जूते पहनने की अनुमति

RSMSSB: जयपुर। सर्दी के मौसम में परीक्षार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आगामी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को ठंड से बचने के लिए जूते और मौजे पहनने की अनुमति दे दी है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने स्वयं इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अब उम्मीदवार सर्दी से बचाव के लिए जूते पहनकर परीक्षा केंद्रों पर जा सकेंगे।