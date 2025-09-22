बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदेभारत, जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदेभारत और उदयपुर-चंडीगढ़ ट्रेन का कब से शुरू होगा नियमित संचालन, यात्री परेशान,जानें वजह

इस संबंध में रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही बोर्ड से आदेश जारी होंगे, ट्रेनें सिस्टम में अपलोड की जाएंगी और रिजर्वेशन प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। तब तक यात्री ऑनलाइन और काउंटर दोनों जगह टिकट नहीं ले पा रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि शेड्यूल और किराया स्पष्ट नहीं होने से वे यात्रा की योजना भी तय नहीं कर पा रहे हैं।