बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदेभारत, जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदेभारत और उदयपुर-चंडीगढ़ ट्रेन का कब से शुरू होगा नियमित संचालन, यात्री परेशान,जानें वजह

Railway : एक ओर रेलवे दो वंदेभारत और एक नई ट्रेन शुरू करने की तैयारियों में जुटा है। वहीं दूसरी ओर यात्रियों को बुकिंग न खुलने से परेशानी झेलनी पड़ रही है। बीकानेर-दिल्ली कैंट, जोधपुर-दिल्ली कैंट और उदयपुर-चंडीगढ़ मार्ग पर चलने वाली इन ट्रेनों का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है।
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बांसवाड़ा से वर्चुअल उद्घाटन कर बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदेभारत, जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदेभारत और उदयपुर-चंडीगढ़ सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस दिन ये ट्रेनें उद्घाटन स्पेशल के रूप में संचालित होंगी। लेकिन इसके बाद नियमित संचालन कब से होगा, इसकी आधिकारिक घोषणा रेलवे बोर्ड की ओर से अब तक नहीं हुई है। इससे यात्री परेशान हो रहे हैं।
इस संबंध में रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही बोर्ड से आदेश जारी होंगे, ट्रेनें सिस्टम में अपलोड की जाएंगी और रिजर्वेशन प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। तब तक यात्री ऑनलाइन और काउंटर दोनों जगह टिकट नहीं ले पा रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि शेड्यूल और किराया स्पष्ट नहीं होने से वे यात्रा की योजना भी तय नहीं कर पा रहे हैं।