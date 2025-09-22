Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदेभारत, जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदेभारत और उदयपुर-चंडीगढ़ ट्रेन का कब से शुरू होगा नियमित संचालन, यात्री परेशान,जानें वजह

Railway : बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदेभारत, जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदेभारत और उदयपुर-चंडीगढ़ ट्रेन का कब से शुरू होगा नियमित संचालन, यात्री परेशान। जानें क्या है मामला?

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 22, 2025

Bikaner-Delhi Cantt Vande Bharat Jodhpur-Delhi Cantt Vande Bharat and Udaipur-Chandigarh Trains resume regular operations When Passengers Worried
फाइल फोटो पत्रिका

Railway : एक ओर रेलवे दो वंदेभारत और एक नई ट्रेन शुरू करने की तैयारियों में जुटा है। वहीं दूसरी ओर यात्रियों को बुकिंग न खुलने से परेशानी झेलनी पड़ रही है। बीकानेर-दिल्ली कैंट, जोधपुर-दिल्ली कैंट और उदयपुर-चंडीगढ़ मार्ग पर चलने वाली इन ट्रेनों का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है।

नियमित संचालन कब, अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बांसवाड़ा से वर्चुअल उद्घाटन कर बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदेभारत, जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदेभारत और उदयपुर-चंडीगढ़ सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस दिन ये ट्रेनें उद्घाटन स्पेशल के रूप में संचालित होंगी। लेकिन इसके बाद नियमित संचालन कब से होगा, इसकी आधिकारिक घोषणा रेलवे बोर्ड की ओर से अब तक नहीं हुई है। इससे यात्री परेशान हो रहे हैं।

ये भी पढ़ें

भरतपुर के मोती महल के झंडा विवाद में नया मोड़, मनुदेव सिनसिनी ने तोड़ा सदर गेट, पुलिस-प्रशासन में मचा हड़कंप
भरतपुर
Bharatpur Moti Mahal Flag Dispute New Twist Sadar Gate was demolished causing Police and Administration Panic

रेलवे बोर्ड से आदेश जारी होने पर रिजर्वेशन प्रक्रिया होगी शुरू

इस संबंध में रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही बोर्ड से आदेश जारी होंगे, ट्रेनें सिस्टम में अपलोड की जाएंगी और रिजर्वेशन प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। तब तक यात्री ऑनलाइन और काउंटर दोनों जगह टिकट नहीं ले पा रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि शेड्यूल और किराया स्पष्ट नहीं होने से वे यात्रा की योजना भी तय नहीं कर पा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के आबकारी विभाग में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा, शराब से 195 करोड़ की कमाई गुम, वसूली की सिफारिश
जयपुर
Rajasthan Excise Department Big irregularities Revealed Liquor Revenue worth Rs 195 crore Missing

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Sept 2025 08:37 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदेभारत, जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदेभारत और उदयपुर-चंडीगढ़ ट्रेन का कब से शुरू होगा नियमित संचालन, यात्री परेशान,जानें वजह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.