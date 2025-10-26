Biological Park: जयपुर के इस उद्यान में शेरों की दहाड़ और बाघों का रोमांच, पर्यटकों ने लिया यादगार अनुभव

Tiger Safari: जयपुर। राजधानी जयपुर का नाहरगढ़ जैविक उद्यान इन दिनों पर्यटकों के लिए रोमांच और प्रकृति के संगम का अनोखा स्थल बना हुआ है। रविवार को छुट्टी के दिन का आनंद उठाने पहुंचे सैलानियों ने यहां वन्यजीवों को करीब से देखने का अनुभव किया। सुहावने मौसम और छुट्टी के उत्साह ने उद्यान में पर्यटकों की भीड़ बढ़ा दी। कुल 2208 पर्यटकों ने रविवार को उद्यान का भ्रमण किया, जबकि 217 पर्यटकों ने लायन और टाइगर सफारी का रोमांचक अनुभव प्राप्त किया।