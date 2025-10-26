Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Biological Park: जयपुर के इस उद्यान में शेरों की दहाड़ और बाघों का रोमांच, पर्यटकों ने लिया यादगार अनुभव

Wildlife Tourism: नाहरगढ़ जैविक उद्यान में उमड़ा पर्यटकों का सैलाब, टाइगर सफारी बनी मुख्य आकर्षण, वन विभाग की सुदृढ़ व्यवस्थाओं से नाहरगढ़ उद्यान बना जयपुर का पसंदीदा पर्यटन स्थल।

जयपुर

Rajesh Dixit

Oct 26, 2025

Tiger Safari: जयपुर। राजधानी जयपुर का नाहरगढ़ जैविक उद्यान इन दिनों पर्यटकों के लिए रोमांच और प्रकृति के संगम का अनोखा स्थल बना हुआ है। रविवार को छुट्टी के दिन का आनंद उठाने पहुंचे सैलानियों ने यहां वन्यजीवों को करीब से देखने का अनुभव किया। सुहावने मौसम और छुट्टी के उत्साह ने उद्यान में पर्यटकों की भीड़ बढ़ा दी। कुल 2208 पर्यटकों ने रविवार को उद्यान का भ्रमण किया, जबकि 217 पर्यटकों ने लायन और टाइगर सफारी का रोमांचक अनुभव प्राप्त किया।

लेपर्ड सफारी, टाइगर सफारी और लायन सफारी काफी लोकप्रिय

सहायक वन संरक्षक देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि इस सप्ताहांत नाहरगढ़ जैविक उद्यान में लायन और टाइगर सफारी विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। सैलानियों ने बाघों की गर्जना और शेरों के शाही अंदाज को देखकर उत्साह व्यक्त किया। बच्चों और परिवारों ने इस सफारी को नजदीक से देखकर रोमांच का अनुभव किया। राठौड़ ने कहा कि यहां संचालित तीन प्रमुख सफारियां – लेपर्ड सफारी, टाइगर सफारी और लायन सफारी – पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं।

मुख्य वन संरक्षक डॉ. टी. मोहनराज के निर्देशन में पर्यटकों की सुरक्षा, सुविधाओं और सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डीसीएफ विजयपाल सिंह और एसीएफ देवेंद्र सिंह राठौड़ ने रविवार को सफारियों का निरीक्षण किया और सभी प्रबंधों का जायजा लिया।

रेंज अधिकारी जितेन्द्र सिंह शेखावत एवं शुभम शर्मा के नेतृत्व में पर्यटन प्रबंधन टीम द्वारा भीड़ नियंत्रण और सफारी संचालन की सुदृढ़ व्यवस्था की गई। टिकटिंग, वाहन प्रबंधन, दिशा-निर्देश और स्वच्छता जैसी व्यवस्थाओं पर पूरा ध्यान रखा गया ताकि सैलानियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

पर्यावरण संरक्षण का जीवंत उदाहरण

वन विभाग की टीम का मानना है कि नाहरगढ़ जैविक उद्यान केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का जीवंत उदाहरण भी है। यहां आने वाले पर्यटक न केवल मनोरंजन का आनंद लेते हैं, बल्कि वन्यजीवों के संरक्षण के महत्व को भी समझते हैं।

जयपुर पर्यटन को एक नई पहचान

तेजी से लोकप्रिय हो रहे इस उद्यान ने जयपुर पर्यटन को एक नई पहचान दी है। शहर के मध्य स्थित हरियाली और वन्यजीवों का यह प्राकृतिक संगम आज परिवारों के लिए पिकनिक और एडवेंचर का पसंदीदा स्थल बन गया है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान अपनी सुंदरता, सुरक्षा और सुव्यवस्थित प्रबंधन के कारण राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव स्थलों में शुमार हो चुका है।

Updated on:

26 Oct 2025 07:31 pm

Published on:

26 Oct 2025 07:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Biological Park: जयपुर के इस उद्यान में शेरों की दहाड़ और बाघों का रोमांच, पर्यटकों ने लिया यादगार अनुभव

