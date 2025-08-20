जयपुर से दिल दहलाने वाली खबर, कार में मिले दो भाईयों के शव, हत्या की आशंका से बवाल…

Jaipur Big Crime News: राजधानी जयपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। देर रात जयपुर के गलतागेट थाना इलाके में स्थित नागतलाई क्षेत्र में दो बच्चों के शव बरामद किए गए हैं। ये दोनों शव एक कार से बरामद किए गए हैं जो घर से करीब पच्चीस फीट दूर खड़ी थी। बच्चों की उम्र पांच साल और सात साल है। दोनों की हत्या की आशंका जताई जा रही है और इसी कारण अस्पताल में बवाल मचा है। डीसीपी नोर्थ करण शर्मा का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट होंगे।
गलता गेट पुलिस ने घटना के बारे में बताया कि नागतलाई इलाके में रहने वाला पांच साल का अनस और सात साल का उसका भाई एहसान कल देर शाम घर के बाहर ही खेलते हुए अचानक लापता हो गए थे। उनको तलाश किया जा रहा था। लगभग साढ़े ग्यारह बजे पता चला कि दोनों घर के नजदीक ही खड़ी एक कार में अचेत पड़े हैं। बच्चों को तुरंत बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी और आदर्श नगर विधायक भी मौके पर पहुंचे।
प्रारंभिक जानकारी में सामने आ रहा है कि एक बच्चे के नाक और कान खून रिस रहा था और दूसरे के शरीर पर हल्के चोट के निशान थे। माना जा रहा है कि संभवतः खेल ही खेल के दौरान दोनों कार में जा बैठे और कार लॉक हो गई। वे लॉक नहीं खोल सके। उन्हें कोई देख भी नहीं सका और दोनों ने दम तोड़ दिया। उनके पिता शहजाद मूल रूप से दौसा के रहने वाले हैं और कुछ समय से जयपुर रह रहे हैं। दो ही बेटे थे दोनों की एक साथ मौत के बाद से बवाल मचा हुआ है। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं।