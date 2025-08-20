जयपुर से दिल दहलाने वाली खबर, कार में मिले दो भाईयों के शव, हत्या की आशंका से बवाल…

प्रारंभिक जानकारी में सामने आ रहा है कि एक बच्चे के नाक और कान खून रिस रहा था और दूसरे के शरीर पर हल्के चोट के निशान थे। माना जा रहा है कि संभवतः खेल ही खेल के दौरान दोनों कार में जा बैठे और कार लॉक हो गई। वे लॉक नहीं खोल सके। उन्हें कोई देख भी नहीं सका और दोनों ने दम तोड़ दिया। उनके पिता शहजाद मूल रूप से दौसा के रहने वाले हैं और कुछ समय से जयपुर रह रहे हैं। दो ही बेटे थे दोनों की एक साथ मौत के बाद से बवाल मचा हुआ है। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं।