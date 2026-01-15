न पढ़ पा रहे, न तय कर पा रहे… कहां मिलेगा दाखिला; नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द होने से बच्चे टेंशन में

बच्चों की यह हालत देखकर अभिभावक भी परेशान हैं। मान्यता रद्द होने के बाद अभिभावक दो बार सीबीएसई के फैसले के विरोध में सड़कों पर उतर चुके हैं, लेकिन अब तक बोर्ड की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। अभिभावकों का कहना है कि गलती प्रबंधन की हो सकती है, लेकिन सजा बच्चों को मिल रही है। अभिभावक देविका का कहना है कि सीबीएसई को बच्चों के हित में कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि उनका साल बर्बाद न हो।