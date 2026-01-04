जयपुर में नीरजा मोदी स्कूल मान्यता रद्द का विरोध, 5500 बच्चों का भविष्य दांव पर, अभिभावक सड़क पर उतरे

अभिभावकों ने यह भी चिंता जताई कि अन्य स्कूलों में स्थानांतरण की स्थिति में बच्चों को नई व्यवस्था में ढलने, वातावरण बदलने और अनावश्यक दबाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि जिन मापदंडों के कारणों की वजह से विद्यार्थियों को दूसरे स्कूलों में भेजने की बात कही है, क्या उन स्कूलों में सभी मापदंड पूरी तरह निर्धारित हैं।