जयपुर में नीरजा मोदी स्कूल मान्यता रद्द का विरोध, 5500 बच्चों का भविष्य दांव पर, अभिभावक सड़क पर उतरे

नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द किए जाने के निर्णय के विरोध में प्रदर्शन (फोटो- पत्रिका)
जयपुर: नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा की आत्महत्या मामले में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ओर से स्कूल की मान्यता रद्द किए जाने के निर्णय के विरोध में शनिवार को अभिभावक सड़कों पर उतर गए। अभिभावकों ने बच्चों के साथ स्कूल परिसर के बाहर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के दौरान सीबीएसई से मांग की गई कि स्कूल मान्यता रद्द करने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए। अभिभावकों और विद्यार्थियों ने कहा कि सीबीएसई के इस निर्णय से करीब 5,500 बच्चों का भविष्य असमंजस की स्थिति में आ गया है।
बच्चों की पढ़ाई पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। बीच सत्र में इस तरह के निर्णय से विद्यार्थियों की परीक्षा तैयारी, नियमित अध्ययन, मानसिक स्थिति और शैक्षणिक निरंतरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
अभिभावकों ने यह भी चिंता जताई कि अन्य स्कूलों में स्थानांतरण की स्थिति में बच्चों को नई व्यवस्था में ढलने, वातावरण बदलने और अनावश्यक दबाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि जिन मापदंडों के कारणों की वजह से विद्यार्थियों को दूसरे स्कूलों में भेजने की बात कही है, क्या उन स्कूलों में सभी मापदंड पूरी तरह निर्धारित हैं।
अभिभावकों और विद्यार्थियों ने मांग की है कि सीबीएसई बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता पुन: बहाल करे। ताकि बच्चों की पढ़ाई बिना बाधा के जारी रह सके।
वहीं, शिवसेना (शिंदे गुट) राजस्थान के प्रदेश मुख्य सचिव इंजीनियर जितेंद्र हिंदू ने शनिवार को पिंकसिटी प्रेस क्लब में घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि जांच में लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। विद्यालय की मान्यता रद्द कर विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित करना न्यायोचित नहीं है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग