4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में नीरजा मोदी स्कूल मान्यता रद्द का विरोध, 5500 बच्चों का भविष्य दांव पर, अभिभावक सड़क पर उतरे

नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द किए जाने के निर्णय के विरोध में अभिभावक सड़कों पर उतर आए। अभिभावकों का कहना है कि इस फैसले से करीब 5,500 बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया है। स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई, मानसिक संतुलन और शैक्षणिक निरंतरता पर गंभीर असर पड़ रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 04, 2026

Neerja Modi School

नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द किए जाने के निर्णय के विरोध में प्रदर्शन (फोटो- पत्रिका)

जयपुर: नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा की आत्महत्या मामले में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ओर से स्कूल की मान्यता रद्द किए जाने के निर्णय के विरोध में शनिवार को अभिभावक सड़कों पर उतर गए। अभिभावकों ने बच्चों के साथ स्कूल परिसर के बाहर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन के दौरान सीबीएसई से मांग की गई कि स्कूल मान्यता रद्द करने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए। अभिभावकों और विद्यार्थियों ने कहा कि सीबीएसई के इस निर्णय से करीब 5,500 बच्चों का भविष्य असमंजस की स्थिति में आ गया है।

बच्चों की पढ़ाई पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। बीच सत्र में इस तरह के निर्णय से विद्यार्थियों की परीक्षा तैयारी, नियमित अध्ययन, मानसिक स्थिति और शैक्षणिक निरंतरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

अभिभावकों ने यह भी चिंता जताई कि अन्य स्कूलों में स्थानांतरण की स्थिति में बच्चों को नई व्यवस्था में ढलने, वातावरण बदलने और अनावश्यक दबाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि जिन मापदंडों के कारणों की वजह से विद्यार्थियों को दूसरे स्कूलों में भेजने की बात कही है, क्या उन स्कूलों में सभी मापदंड पूरी तरह निर्धारित हैं।

अभिभावकों और विद्यार्थियों ने मांग की है कि सीबीएसई बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता पुन: बहाल करे। ताकि बच्चों की पढ़ाई बिना बाधा के जारी रह सके।

निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच हो : शिवसेना

वहीं, शिवसेना (शिंदे गुट) राजस्थान के प्रदेश मुख्य सचिव इंजीनियर जितेंद्र हिंदू ने शनिवार को पिंकसिटी प्रेस क्लब में घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि जांच में लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। विद्यालय की मान्यता रद्द कर विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित करना न्यायोचित नहीं है।

ये भी पढ़ें

जयपुर: अमायरा मौत मामले में बड़ा खुलासा, ‘क्लास में जोड़े हाथ, टीचर ने सुनवाई के बजाय डांट दिया’ 35 मिनट तक मजाक उड़ाया
जयपुर
Amyra death case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Jan 2026 11:12 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में नीरजा मोदी स्कूल मान्यता रद्द का विरोध, 5500 बच्चों का भविष्य दांव पर, अभिभावक सड़क पर उतरे

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

तलाक दिए बिना पत्नी ने कर ली दूसरी शादी, पहले पति पर किया दहेज केस, मांगे 75 लाख और जेवर…पति ने पलटा पासा

जयपुर

गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान साबित होगा एफसीएम इंजेक्शन

prgenant women
जयपुर

Cold Wave: आने वाले दो से तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में होगी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट, जानें कारण

जयपुर

हत्या के आरोपी संग बेटे पर हमला, पिता ने गोदाम से चुराया फर्नीचर…दोनों गिरफ्तार

जयपुर

चप्पल में छिपाकर लाया 4 लाख की स्मैक

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.