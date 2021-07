CBSE- अब एक क्लिक में मिलेंगे सर्टिफिकेट

जयपुर, 3 जुलाई

सीबीएसई के स्टूडेंट्स (CBSE students) अपनी माइग्रेशन, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट की डुप्लीकेट प्रति (Duplicate copy of migration, mark sheet and passing certificate) अब एक क्लिक में निकाल सकेंगे। इसके लिए स्टूडेंट्स को सीबीएसई की इन हाउस पोर्टल पर जाना होगा। सीबीएसई ने ऑनलाइन इन हाउस पोर्टल डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स सिस्टम (Online In House Portal Duplicate Academic Documents System) (डैड्स) की लॉन्चिंग की है। कोविड को देखते हुए इसकी लॉन्चिंग की गई है, जिससे स्टूडेंट्स की परेशानियां आसानी से दूर हो सकेंगी।

ऐसे करना होगा आवेदन

स्टूडेंट्स को डुप्लीकेट प्रतियां निकालने के लिए वेबसाइट www.cbse.nic.in पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद प्रक्रिया और विकल्पों के चयन के लिए https://cbse.in.cbse/web/dads/home.aspx पर आवेदन प्राप्त होने पर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा शैक्षणिक दस्तावेजों को प्रिंट कर उसे स्पीड पोस्ट के जरिए संबंधित स्टूडेंट को भेज दिया जाएगा। अब तक की व्यवस्था में स्टूडेंट को रीजनल ऑफिस में जाकर एक फॉर्म भरकर और फीस जमा कर अप्लाई करना होता था, लेकिन अब इस नए सिस्टम के आने से ऐसे स्टूडेंट्स परेशान नहीं होंगे। उन्हें काफी आसानी होगी सारा काम घर बैठे हो जाएगा।

पता लगा सकेंगे आवेदन की स्थिति

स्टूडेंट्स ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए अपने आवेदन की स्थिति का पता भी लगा सकते हैं। यह पोर्टल स्टूडेंट्स को डिजिटल कॉपी या दोनों प्राप्त करने का विकल्प भी देगा।