Rajasthan : अतर सिंह भड़ाना पर नया अपडेट, डीजीपी से वासुदेव देवनानी ने ली जानकारी, कहा- सख्त कार्रवाई हो

Atar Singh Bhadana News : जयपुर। पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या के मामले में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से जानकारी ली है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। वहीं, नरैना थाने में संघ प्रचारक के साथ मारपीट की घटना के संबंध में भी डीजीपी से जानकारी ली गई है। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कानून-व्यवस्था के प्रति लोगों का भरोसा बना रहे। संघ प्रचारक से जुड़े मामले में सरकार आवश्यक कार्रवाई कर चुकी है।