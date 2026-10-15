15 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Rajasthan : अतर सिंह भड़ाना पर नया अपडेट, डीजीपी से वासुदेव देवनानी ने ली जानकारी, कहा- सख्त कार्रवाई हो

Atar Singh Bhadana News : पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या के मामले में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने डीजीपी राजीव कुमार शर्मा से जानकारी ली है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। वहीं, नरैना थाने में संघ प्रचारक के साथ मारपीट की घटना के संबंध में भी डीजीपी से जानकारी ली गई है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 15, 2026

atar singh bhadana vasudev devnani rajasthan dgp update uvss Inauguratie

Rajasthan : विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। फोटो - DIPR

Atar Singh Bhadana News : जयपुर। पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या के मामले में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से जानकारी ली है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। वहीं, नरैना थाने में संघ प्रचारक के साथ मारपीट की घटना के संबंध में भी डीजीपी से जानकारी ली गई है। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कानून-व्यवस्था के प्रति लोगों का भरोसा बना रहे। संघ प्रचारक से जुड़े मामले में सरकार आवश्यक कार्रवाई कर चुकी है।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी गुरुवार को विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए स्थापित अंडर व्हीकल सर्विलांस सिस्टम (यूवीएसएस) के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने रिमोट से बटन दबाकर इस प्रणाली की शुरुआत की। लोकसभा सचिवालय की तर्ज पर स्थापित इस व्यवस्था पर 1.06 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसे विधानसभा के प्रवेश द्वार संख्या 6, 7 और 8 पर लगाया गया है।

उन्नत वायरलेस सेट व्यवस्था का भी किया अवलोकन

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि विधानसभा जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थान में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आगंतुकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई प्रणाली से परिसर में प्रवेश करने वाले वाहनों के निचले हिस्से की जांच करने और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने में मदद मिलेगी। इस मौके पर विधानसभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा, विशिष्ट सहायक के.के. शर्मा सहित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में उन्नत वायरलेस सेट व्यवस्था का भी अवलोकन किया।

ऐसे काम करेगा सुरक्षा सिस्टम

यूवीएसएस में विशेष कैमरे, प्रकाश व्यवस्था, तस्वीरें लेने वाले उपकरण, डिस्प्ले स्क्रीन और विश्लेषण के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। इससे वाहन के निचले हिस्से की तस्वीरें लेकर स्क्रीन पर देखी जा सकेंगी। सुरक्षा कर्मी उन हिस्सों की जांच कर सकेंगे, जिन्हें सामान्य तरीके से देखना कठिन होता है। प्रणाली की उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार तस्वीरों, जांच विवरण और प्रवेश संबंधी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जा सकेगा। जरूरत पड़ने पर इनका दोबारा अवलोकन भी किया जा सकेगा।

Weather Update 16 Oct : मौसम विभाग का ताजा अपडेट, 16 अक्टूबर को जयपुर, भरतपुर संभाग में हल्की बारिश की संभावना

ये भी पढ़ें
imd latest update rajasthan 16 oct jaipur bharatpur divisions rain

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2026 07:46 pm

Published on:

15 Oct 2026 07:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan : अतर सिंह भड़ाना पर नया अपडेट, डीजीपी से वासुदेव देवनानी ने ली जानकारी, कहा- सख्त कार्रवाई हो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : मातृत्व अवकाश पर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- छुट्टी, मां-बच्चे के स्नेह और जुड़ाव का है अधिकार

rajasthan high court maternity leave mother child affection bond right
जयपुर

Weather Update 16 Oct : मौसम विभाग का ताजा अपडेट, 16 अक्टूबर को जयपुर, भरतपुर संभाग में हल्की बारिश की संभावना

imd latest update rajasthan 16 oct jaipur bharatpur divisions rain
जयपुर

Rajasthan Schools : राजस्थान में 16 अक्टूबर से बदलेगा सरकारी स्कूलों का समय, जानें क्या है नया टाइम

rajasthan government schools timings will change 16 oct know what new time
जयपुर

Rajasthan : नेहा बोरा, INDI गठबंधन और इमरान खान मामले पर शेखावत का सीधा जवाब, बताया-पंचायत चुनाव रिजल्ट पर क्या कहेगी कांग्रेस

gajendra singh shekhawat spoke issue panchayat election results neha bora
जयपुर

Jaipur News: स्पिक मैके का सांस्कृतिक आयोजन, कलाकारों ने पुरुलिया छऊ नृत्य से जीवंत किए रामायण के प्रसंग

spic macay purulia chhau dance performance jaipur school event
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.