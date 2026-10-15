हसनपुरा में मां भगवती का 20वां विशाल भक्ति जागरण 16 अक्टूबर को, विधायक गोपाल शर्मा होंगे मुख्य अतिथि

कार्यक्रम को सफल और सुव्यवस्थित बनाने के लिए धानका समाज नवयुवक मंडल के कार्यकर्ता दिन-रात तैयारियों में लगे हुए हैं। मंडल के चीनू कुमार धानका, दीपक इंदौरा, रवि गहलोत (मुरली), राहुल कायत (कालू), अनिल कायत, मनीष कायत, मौसम पचेरवाल, रवि मांवर (चंकी), सुभाष, निखिल कायत, रजत तंवर, संजय कायत, अंकित वर्मा, चेतन तंवर, शुभम वर्मा, गोलू कायत, नरेंद्र गहलोत, जय वर्मा, नीशू गहलोत, अमन कायत, विशाल वर्मा, अभिषेक सोलंकी, गोलू तंवर, विशाल कुमार धानका, मोहित, लक्खी, मयंक, हिमांशु, विकास, गोपाल, दीपक, रोहित, आर्यन, मन्नू, विनय, वंश, शानू, उदेश, विशाल पचेरवाल, उदय, आशु, बब्बन, राकेश कायत, सुमित गहलोत, राकेश सैन और अजय सैन सहित मंडल के दर्जनों सदस्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।