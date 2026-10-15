हसनपुरा में मां भगवती का 20वां विशाल भक्ति जागरण 16 अक्टूबर को, विधायक गोपाल शर्मा होंगे मुख्य अतिथि

हसनपुरा में मां भगवती का विशाल भक्ति जागरण 16 को
जयपुर। राजधानी जयपुर के हसनपुरा-सी स्थित कमला नेहरू नगर, एनबीसी रोड पर धानका समाज नवयुवक मंडल की ओर से आगामी 16 अक्टूबर (शुक्रवार) को मां भगवती का 20वां विशाल भक्ति जागरण आयोजित किया जाएगा। भक्ति और श्रद्धा के इस महाआयोजन को लेकर धानका समाज नवयुवक मंडल के कार्यकर्ताओं और स्थानीय श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है।
धानका समाज नवयुवक मंडल के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम ने बताया कि इस भव्य धार्मिक आयोजन में सिविल लाइंस क्षेत्र के विधायक गोपाल शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। उनके साथ समाज के कई वरिष्ठ गणमान्य नागरिक और अतिथि भी माता के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत मां भगवती की अखंड ज्योति प्रज्ज्वलन और महाआरती के साथ होगी।
भक्ति जागरण में राजस्थान के सुप्रसिद्ध भजन गायक कुमार सन्नी और अनिल इंटरनेशनल म्यूजिकल ग्रुप के कलाकार माता रानी की महिमा का गुणगान करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के प्रसिद्ध लोक एवं भक्ति गायक कंचन सपेरा, नरेन्द्र राणा और हेमन्त सैन भी अपनी मधुर स्वर लहरियों से माता के दरबार में भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। पूरे पांडाल को भव्य रोशनी और पुष्पों से सजाया जा रहा है।
इस आयोजन का मुख्य आकर्षण दिल्ली से आ रहे विशेष कलाकारों द्वारा सजाई जाने वाली अलौकिक एवं भव्य धार्मिक झांकियां होंगी। ये झांकियां श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगी, जिनमें विभिन्न देवी-देवताओं के दिव्य स्वरूपों के दर्शन कराए जाएंगे।
कार्यक्रम को सफल और सुव्यवस्थित बनाने के लिए धानका समाज नवयुवक मंडल के कार्यकर्ता दिन-रात तैयारियों में लगे हुए हैं। मंडल के चीनू कुमार धानका, दीपक इंदौरा, रवि गहलोत (मुरली), राहुल कायत (कालू), अनिल कायत, मनीष कायत, मौसम पचेरवाल, रवि मांवर (चंकी), सुभाष, निखिल कायत, रजत तंवर, संजय कायत, अंकित वर्मा, चेतन तंवर, शुभम वर्मा, गोलू कायत, नरेंद्र गहलोत, जय वर्मा, नीशू गहलोत, अमन कायत, विशाल वर्मा, अभिषेक सोलंकी, गोलू तंवर, विशाल कुमार धानका, मोहित, लक्खी, मयंक, हिमांशु, विकास, गोपाल, दीपक, रोहित, आर्यन, मन्नू, विनय, वंश, शानू, उदेश, विशाल पचेरवाल, उदय, आशु, बब्बन, राकेश कायत, सुमित गहलोत, राकेश सैन और अजय सैन सहित मंडल के दर्जनों सदस्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
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