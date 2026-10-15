Rajasthan: विदेश से MBBS की पढ़ाई कर लौटे 4 डॉक्टर गिरफ्तार, 27 से 30 लाख देकर किए थे बड़ा खेल

एसओजी ने भारत भूषण शर्मा (26), सौरव शर्मा (29), हिमांशु शर्मा (26) और शिवम चौधरी (28) को गिरफ्तार किया है। भारत भूषण ने किर्गिस्तान से, सौरव और हिमांशु ने रूस से तथा शिवम ने कजाकिस्तान से एमबीबीएस किया था। आरोपी भारत भूषण ने 30 लाख रुपए देकर फर्जी प्रमाणपत्र बनवाया और दौसा के राजकीय मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप की। सौरव शर्मा ने 27 लाख रुपए देकर प्रमाणपत्र बनवाया और धौलपुर मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप की। हिमांशु शर्मा ने भी 27 लाख रुपए देकर प्रमाणपत्र बनवाया और जयपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप की। शिवम चौधरी ने 30 लाख रुपए देकर कथित तौर पर फर्जी प्रमाणपत्र हासिल किया और अलवर मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप की। चारों ने आरएमसी में पंजीकरण के लिए आवेदन किया। हिमांशु और सौरव रिश्तेदार हैं।