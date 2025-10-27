Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान को केंद्र का तोहफा: 8 जिले पीएम धन-धान्य कृषि योजना से जुड़े, किसानों को मिलेगा 36 योजनाओं का लाभ

राजस्थान के कम उत्पादकता वाले 8 जिलों को प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना से जोड़ा गया है। अब इन जिलों में 11 विभागों की 36 योजनाएं विशेष रूप से लागू की जाएंगी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Oct 27, 2025

CM Bhajanlal Meet shivraj singh

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलते सीएम भजनलाल शर्मा (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को नई दिल्ली यात्रा के दौरान केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान राजस्थान के आर्थिक, ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के समग्र विकास पर विस्तृत चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान राज्य को किसानों और ग्रामीण विकास से जुड़ी कई सौगातें मिलीं।

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने राजस्थान के लिए सिंचाई टांकों की व्यवस्था को जारी रखने पर 'ड्रॉप मोर क्रॉप' योजना में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के तहत तारबंदी कार्यक्रम को शामिल रखने, तथा दलहन उप-योजना के अंतर्गत कांटेदार तारबंदी पर अनुदान स्वीकृति जैसे अहम मुद्दे उठाए। बैठक में इन प्रस्तावों पर सकारात्मक निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों के हित में त्वरित कार्रवाई के लिए केन्द्रीय मंत्री का आभार जताया।

11 विभागों की योजनाओं का मिलेगा लाभ

बैठक के बाद केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के विकास और किसानों के कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के आग्रह पर केन्द्र सरकार ने तारबंदी कार्यक्रम में नई फसलों को शामिल किया है और राज्य के कम उत्पादकता वाले आठ जिलों को प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना से जोड़ा गया है। अब इन जिलों में 11 विभागों की 36 योजनाएं विशेष रूप से लागू की जाएंगी।

वित्त मंत्री से शिष्टाचार भेंट

मुख्यमंत्री ने अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्य के आर्थिक विकास, वित्तीय प्रबंधन और जीएसटी बचत उत्सव जैसे विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर वित्त मंत्रालय द्वारा जीएसटी दरों में कमी से आम जनता को राहत मिली है। दैनिक उपयोग की वस्तुएं सस्ती होने से लोगों को सीधा लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि जीएसटी बचत उत्सव के माध्यम से आमजन ने त्योहारी सीजन में स्वदेशी उत्पादों की खरीद को बढ़ावा देकर 'मेक इन इंडिया' अभियान को मजबूती दी है।

27 Oct 2025 09:20 pm

