राजस्थान को केंद्र का तोहफा: 8 जिले पीएम धन-धान्य कृषि योजना से जुड़े, किसानों को मिलेगा 36 योजनाओं का लाभ

मुख्यमंत्री ने अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्य के आर्थिक विकास, वित्तीय प्रबंधन और जीएसटी बचत उत्सव जैसे विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर वित्त मंत्रालय द्वारा जीएसटी दरों में कमी से आम जनता को राहत मिली है। दैनिक उपयोग की वस्तुएं सस्ती होने से लोगों को सीधा लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि जीएसटी बचत उत्सव के माध्यम से आमजन ने त्योहारी सीजन में स्वदेशी उत्पादों की खरीद को बढ़ावा देकर 'मेक इन इंडिया' अभियान को मजबूती दी है।